7 AY SONRA YENİDEN

Dışişleri Bakanlığı’nın UBP-DP Azınlık Hükümeti döneminde, 42 yıl sonra ilk kez Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere güneyden iletilen erzaklara uygulanan gümrük vergisini kaldırmasının ardından erzak yardımları 7 ay aradan sonra bugün yeniden başladı.

Erzaklar saat 10.10 da Ledra'dan geçerek polis eşliğinde Karpaz’daki Kıbrıslı Rumlara götürülmek üzere yola çıktı.

Bilindiği üzere UBP-DP Azınlık Hükümetinin Dışişleri Bakanlığı, ‘Kıbrıslı Rum ve Maronitler’in ihtiyaç duymadıkları bu malzemeleri Kıbrıslı Türklere satmakta olduklarını’ iddia etmiş, KKTC hükümetinin mevcut uygulamayı sonlandırmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada 1 Ekim 2017 tarihi itibarıyla, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuzeyde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitler’e sözkonusu tüketim mallarını göndermekte ısrar etmesi halinde, söz konusu mallara yürürlükteki mevzuat uyarınca gümrük işlemi yapılmaya başlanacağını belirtmişti.

Gerekli olan vergi ve harçlar tahsil edildikten sonra malzemelerin ülkeye girişine izin verileceği ifade edilen açıklamada insani nedenlerle tıbbi yardımın bu kapsam dışında tutulmaya devam edeceği de kaydedilmişti.

Yeni uygulamanın teknik ayrıntıları hakkında Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne gerekli bilgilendirmenin en kısa sürede yapılacağı da vurgulanan açıklamada, gerekli görülen uygulama değişikliğinin 1975 yılında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum tarafları arasında Viyana’da imzalanan Nüfus Mübadele Antlaşması ile uyumlu olduğuna da dikkat çekilmişti.