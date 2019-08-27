YENİDÜZEN’in elde ettiği istatistik bilgilere göre, şiddete maruz kalan 697 kadının 258’i eşleri, erkek arkadaşları ve boşandıkları eşleri tarafından ciddi şekilde darp edilerek fiziksel saldırıya uğradı. 697 kadının 95’i ise şiddet tehdidine maruz kalırken, 85 kadın telefonda aranarak veya mesaj yöntemiyle taciz edildi.

Devrim DEMİR

Son yıllarda dikkat çeken kadına yönelik şiddet olaylarındaki artış, resmi verilerle de ortaya kondu.

Kasım ayında Lefkoşa Polis Müdürlüğü bünyesinde hizmete giren ‘Kadına Karşı Şiddetle Müdahale Şubesi’ ne 9 ayda yüzlerce ihbar yapıldı.

Şiddete maruz kalan yüzlerce kadın ‘Alo 183’ ve ‘155’ Polis hattından yardım istedi.

Polise yansıyan başvuruların 429’u Lefkoşa, 108’i Mağusa, 94’ü Girne, 36’sı Güzelyurt, 30’u ise İskele’den yapıldı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği istatistik bilgilere göre, şiddete maruz kalan 697 kadının 258’i eşleri, erkek arkadaşları ve boşandıkları eşleri tarafından ciddi şekilde darp edilerek fiziksel saldırıya uğradı.

697 kadının 95’i ise şiddet tehdidine maruz kalırken, 85 kadın telefonda aranarak veya mesaj yöntemiyle taciz edildi.

9 kadına yalan beyandan işlem ve mahkeme yolu

Eşlerinden ve partnerlerinden intikam almak isteyen kadınlarda ‘Kadına Karşı Şiddetle Müdahale Şubesi’ne giderek yalan beyanda bulunarak suç işledi.

2018 yılı Kasım ayında hizmete giren şubeye Kasım -Temmuz ayları arasında 9 kadının yaptığı şikâyet sahte çıktı.

Polise yalan beyanda bulunan 9 kadına ‘Fesat karıştırma’ (Suç uydurma) suçlarından dosya yapılarak, ileri işlemler için mahkemeye sevk edildi.

Temmuz ayında polise 96 başvuru yapıldı

Kadına şiddet olayları Temmuz ayında da hız kesmedi. Elde edilen verilerde geçtiğimiz Temmuz ayında 96 kadın gördüğü şiddet yüzünden polise sığındı. Bu başvuruların 67’si Lefkoşa’dan gelirken, 11’i Mağusa, 11’i Girne, 6’sı Güzelyurt, 1’i ise İskele’den yapıldı.

32 kadın darp edildi 16’sı tehdit edildi

Temmuz ayında şiddete maruz kalan 96 kadının 32’si ciddi şekilde darp edilerek fiziksel saldırıya uğradı.

96 kadının 16’sı ise şiddet tehdidi ile soluğu poliste alırken, 12 kadın telefonda ya da gelen mesajlardaki tehditlerle polise sığındı.

En çok şikâyet Lefkoşa

Şiddet görüp artık susmayan kadınlar dokuz ayda polis hattı ‘155’ veya ‘Alo 183’ hattından çığlıklarını duyurmayı başardı.

YENİDÜZEN’in edindiği istatistik bilgilere göre, en çok yardım telefonu Lefkoşa’dan yağdı. 2018 Kasım- 2019 Temmuz ayları arasında polise Lefkoşa’dan 429 şikâyet telefonu gelirken, 108’i Mağusa, 94’ü Girne, 36’sı Güzelyurt, 30’u ise İskele’den yapıldı.

Avukat Öztabay: “Her üç kadından biri fiziki şiddet görüyor”

Ülkede artan şiddet olayları ile ilgili açıklamalarıyla dikkat çeken hukukçulardan, avukat Ayşe Öztabay, ülkedeki durumu YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Avukat Ayşe Öztabay, her gün farklı görseller ve farkındalık yaratması için yapılan eylemlerin bir fayda etmediğini, şiddetin hızla tırmanarak arttığını kaydetti.

Son dönemlerde basına da onlarca ‘şiddet’ olayının yansıdığını kaydeden Öztabay, “Bu ülkede kadına şiddet, çocuk istismarı olmak üzere şiddet çok kolludur. Sadece mahkeme koridorlarında geçtiğimiz hafta 4 ayrı kadına şiddet davası görüşüldü. Çok ciddi bir analiz yapılmalı, nüfusumuzun yapısı da toplum için çok önemli” dedi.

“Bin kadından üçü fiziki şiddet görüyor”

Öztabay, KKTC’de yapılan bir anketi örnek göstererek bin kadının üçünde şiddet izlenimi tespiti yapıldığını fiziksel şiddete maruz kaldıklarına dikkati çekti.

Eğitimin sadece okullarda verilmemesi gerektiğini kaydeden Öztabay, aile içi eğitimin de çok önemli olduğuna değindi.

“Çaresizlik yüzünden şiddete maruz kaldığını saklayan kadınlar var. Kurulan bir birim var, ama bir yandan da artan şikâyetler var. Sahiplenemiyoruz ve kadına şiddet ölüm doğuruyor. Şiddet sadece bedendeki yaralar değil, bıkkınlık yaratan her şey şiddettir” dedi.