696 sürücüye yasal işlem

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre 4-10 Eylül tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5 bin 420 araç sürücüsü kontrol edildi. Bu sürücülerin 696 tanesine yasal işleme gidildi

Kontrol edilen araç sürücülerinin 696’sı ile ilgili ileri işleme gidildi. Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 215’i süratli araç kullanmak, 16’sı tehlikeli sürüş yapmak, 26’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 28’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6’sı sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 32’si alkollü araç kullanmak, 95’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 48’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 5’i muayenesiz araç kullanmak, 6’sı sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 7’si “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 202’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.