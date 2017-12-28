69 iş yeri denetlendi
Denetimler sonucunda 1 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) belediye sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor. LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin 11-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği rutin denetimlerde 69 işyeri denetlendi. Denetimler sonucunda 1 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 8 İlkokul, 1 Öğrenci Yurdu,4 Eğitim Merkezi, 7 Kuaför ve Berber Salonu, 8 Kafeterya, 7 Gıda İmalathanesi, 12 Restoran,2 Bar, 2 Off Licence, 11 Market, 1 Dernek Lokali, 1 Park Büfesi, 3 Balık Satış Yeri, 1 Süt Ürünleri İmalathanesi, 1 Kasap
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