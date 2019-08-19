680 kamera ve 15 kişi kentleri izleyecek

POLİSTE KENT GÜVENLİK HAZIRLIĞI / 'Kent Güvenlik Sistemleri'nin kurulumu ile ilgili Polis Genel Müdürlüğü İletişim ve Bilgi İşlem Müdürü Erdal Şanlıdağ’dan YENİDÜZEN’e özel açıklamalar KENT GÜVENLİK İÇİN ÖZEL EKİP… Kent Güvenlik Kameralarının izlenmesi için Polis Genel Müdürlüğü binasında özel bir bina hazırlık aşamasında… PGM, kameraların izlenmesi için 15 kişilik personel istihdamı yapmaya hazırlanırken hedef 2020 Ocak… YASADA 6 YIL HAPİSLİĞİ VAR… İletişim ve Bilgi İşlem Müdürü Erdal Şanlıdağ, 2018 yılında geçen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası'nda görüntülerin sızdırılmasının 6 yıla kadar hapisliği olduğunu kaydetti. ŞANLIDAĞ: PROJE KKTC’NİN… Proje’nin KKTC tarafından yapılan bir proje olduğuna dikkati çeken Erdal Şanlıdağ, projenin Polis Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaçları doğrultusunda yapıldığını kaydetti.

Devrim DEMİR

Adli olayların hızla tırmanışa geçtiği, ülkedeki güvenliğin daha sıkı tutulması için 2007 yılından bu yana bir takım çalışmalara başlatan Polis Genel Müdürlüğü, kent güvenlik kameralarını devreye koymak için çalışmalarını hızlandırdı.

2020 Ocak ayında devreye girmesi beklenen projede 680 kamera ile kentler görüntülenecek, istihdam edilecek 15 görevli bu görüntüleri izleyecek.

2007 ve 2016 yılları arasında ciddi girişimler yapılsa da yeterli kaynak bulunamadığı için askıda bekletilen proje, iki hükümet öncesinde imzalanan protokolde yeniden hayat buldu.

Protokolün imzalanması ile proje kapsamında, Kent Güvenlik Sistemleri ile ilgili birçok çalışma başladı.

Özel açıklamalar ilk kez YENİDÜZEN’de

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İletişim ve Bilgi İşlem Müdürlüğü kapılarını ilk kez YENİDÜZEN İçin açtı, 2018 yılında geçen yasayı anlattı, Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek binayı tanıttı.

İletişim ve Bilgi İşlem Müdürü Erdal Şanlıdağ, vatandaşın kurulacak olan kameralarla ilgili merakını giderecek açıklamalara değindi, umumi alanları çekecek olan görüntülerin ise 15 kişilik bir ekip tarafından izleneceğini

‘mahkeme emri’ olmadığı müddetçe görüntülerin hiçbir şekilde verilmeyeceğini açıkladı.

Şanlıdağ, izleme odasına 680 kameranın kurulacağını bu görüntülerin dışarıya sızdırılması durumunda 2018 yılında oy birliği ile geçen Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi Yasasında 6 yıla kadar hapisliği olduğuna dikkati çekti.

Yasa 8 Ekim 2018 yılında geçti

Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi Yasası dört tüzüğü ile birlikte 8 Ekim 2018 tarihinde oy birliği ile Meclisten geçti.

Kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve malının korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, trafik güvenliğinin sağlanması için kurulan sistem Polis Genel Müdürlülüğü'nde kurulacak özel bir ekip tarafından izlenecek.

İletişim ve Bilgi İşlem Müdürü Erdal Şanlıdağ, ilgili sürece ilişkin özel açıklamalarda bulundu. Şanlıdağ, 2007 yılında ülkede patlak veren adli olayların önlenemez şekilde artış gösterdiği dönemde, güvenlik ve alınması gereken tedbirler ile ilgili birçok toplantılar yapıldığını kaydetti.

Kent güvenlik kameralarının kurulumunun uygun olduğunun tespit edilmesi üzerine bir çok çalışmalar başlattıklarını ifade eden Şanlıdağ, “Sistemin başlangıç tarihi 2007 yılından 2016’ya kadar kameralarının kurulumu için ciddi girişimler yaptık. Suçların yoğun olduğu Lefkoşa ve Girne’de kurulum yapılması için verdiğimiz mücadele yeterli kaynak bulunamadığı için yapılamadı. Kutlu Evren’in İçişleri Bakanı olduğu dönemde T.C. İçişleri Bakanlığı ile imzalanan protokolde proje başladı. Çalışmalar neticesinde, yasa oy birliği ile 8 Ekim 2018 tarihinde geçti. Meclisten geçen yasanın ardından çalışmalar son hızla devam ediyor” dedi.

İlgili yasanın Meclis’ten geçmesi ile beraber, Kent Güvenlik Sistemi Kurulu’nun oluşturulduğunu ve 10 üyeden oluşturulduğunu ifade eden Şanlıdağ, kurulun önemine değindi.

İletişim ve Bilgi İşlem Müdürü Erdal Şanlıdağ, “10 üyeden oluşan kurumda bilişim sistemlerine dayanarak, kurulacak olan her hangi bir kameranın kurula yapılacak şikâyet üzerine kurulumu iptal edebilir, yerini değiştirebilir. Kurulumu yapılacak kamera sayısının artmasına azalmasına izin verebilir. Sokakta bir radar kurulacaksa, Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu’nun mutlaka onayı gereklidir. Yasaya göre kimse bir kamera kuramaz kurulun onayı gerekmektedir” dedi.

“Vatandaş ve kurumlar 8 Ekim 2019 tarihine dikkat etsin”

Şanlıdağ, yasanın 2018 yılında geçmesi ile kimsenin özel mülkü de olsa izinsiz kamera taktıramayacağına dikkati çekti. 8 Ekim 2019 tarihine kadar 2018 yılından önce kamera taktıranlar için özel geçici bir madde koyduklarını ifade eden Şanlıdağ, vatandaşların ve kurumların bu tarihe kadar Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu’na bildirmesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Başbakanlık sayfasında, Kent Güvenlik Yasası Sistemleri ile ilgili sayfada form var. Vatandaş buradaki formu doldurup en yakın polis karakoluna teslim etmeli. İlgili karakollar, formları kurula teslim ederek ilgili değerlendirme burada yapılıp vatandaşa dönüş mutlaka yapılacak. Kurul, kameranın yerini değiştirip, iptal etme yetkisine sahiptir. Vatandaşlar ilgili kurula mutlaka bildirimini yapmalı, yasada iki asgari ücrete kadar cezası vardır.”

Şanlıdağ: “Kameralar hakkında açıklama yapılması yasaya aykırı”

Kent güvenlik kameraları ile ilgili vatandaşta bir bilgi kirliliği olduğuna değinen Erdal Şanlıdağ, kameraların kurumlu ile ilgili vatandaşların aklında birçok soru işareti olduğunu söyledi.

Şanlıdağ, kameraların hangi noktalara kurulacağını, kaç tane kurulacağını, hangi sistemleri içereceğinin kararları PGM ve diğer kurumların görüşleri doğrultusunda, oluşturulduğunu kaydetti.

Basında ve özellikle sosyal medyada sürekli eleştiriler olduğuna dikkati çeken Şanlıdağ, Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu’nda ‘İtiraz Kurulu' olduğunu kameralardan etkilenen vatandaşların bu kuruma itiraz edebildiğini ifade etti.

Kurulda itirazların da olduğunu kaydeden Şanlıdağ, şuan hükümet değişikliği nedeniyle Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu temsilcisinin henüz atanmadığını ifade etti.

Şanlıdağ, kurulumu yapılacak kameralar ile ilgili açıklamayı sadece Kent Güvenlik Sistemleri Kurulunun yapabileceğine dikkati çekerek, “Birileri çıkıp kurulumu yapılacak kameralar ile ilgili açıklama yapması yasaya aykırıdır” dedi.

Özel bir sistem sadece poliste olacak

Projenin KKTC tarafından yapılan bir proje olduğuna dikkati çeken Erdal Şanlıdağ, projenin Polis Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaçları doğrultusunda yapıldığını kaydetti.

Sokaktaki alt yapıların son hızla devam ettiğini anlatan Şanlıdağ, “Projenin teknik bölümü Polis Genel Müdürlüğü teknik elemanları tarafından yapıldı. Tek merkezli bir sistemin öncelikle Lefkoşa ve Girne’de kurulması bekleniyor. Polis Genel Müdürlüğü binası içinde bu iş için özel bir binada çalışmalara sürüyor. Bu bölüm için PGM bünyesinde 15 sivil eleman alınması hedefleniyor. 2020 Ocak-Şubat ayları içinde bitirilmesi hedeflenen projede, bu işleri alınacak 15 özel eleman izleyecek. Sistem özel ve kapalı bir sistemdir. Yasada çok ağır cezaları mevcuttur. Bu özel binaya dıştan hiçbir şekilde giriş mümkün olmayacak. Kurulum yapılacak kameranın örneğin Girne’de kameranın kablosu yer altından sadece Polis Genel Müdürlüğü özel binaya bağımsız olarak ulaşacak.”

Verilerin dışa verilmesi durumunda 6 yıllık hapisliği var

Polis Genel Müdürlüğü İletişim ve Bilgi İşlem Müdürü Erdal Şanlıdağ, projenin sadece KKTC’ye ait olduğuna vurgu yaparak Türkiye ile bağlantısı olmadığını belirtti. Proje için 2018 yılında PGM’nin 8 personel istihdam ettiğini, 15 personelin ise 2020 yılı başlarında alımı yapılacağını kaydeden Şanlıdağ, “ Yasada özel binada bulunan görüntülerin sızdırılması durumunda 6 yıla kadar hapisliği vardır” dedi.

Şanlıdağ: “Görüntüler sadece mahkeme emri ile çıkabilir”

Polis Genel Müdürlüğü içinde ayrı bir binada olması hedeflenen mevcut izleme noktasında çok yüksek güvenli sistemler oluşturulacağını ifade eden Şanlıdağ, buradaki personelin binaya kart ve parmak izi ile giriş yapabileceğini belirterek, “İzleme noktasındaki tüm işlemler bloklanacak. Herhangi bir verinin dışarıya çıkmaması için ciddi tedbirlerin yanı sıra yasada da ağır hapislik cezaları öngörüldü. Buradaki veriler sadece mahkeme emri ile çıkacak, yine soruşturma aşamasında alınması gereken bir veri olursa mahkeme emri ile teslim edilecek. Bina 7/24 güvenlik kameraları ile izlenecek. İzleme noktasında hangi personel ne işlemi hangi emre istinaden yaptı hepsi kayıt altına alınacak” dedi.

Hedef 2020

Erdal Şanlıdağ, şuana kadar birçok direğin alt yapı kurallarına uygun daha önceden ilgili kurumlarla yapılan detaylı toplantıların ardından işleme başlandığını kaydederek, özellikle eski eserlere yönelik her hangi bir tahribatın kesinlikle olmadığını söyledi. Selimiye Cami bölgesinde kurulumu yapılan kameralara yönelik bölgedeki birkaç kişinin itirazı olduğuna dikkati çeken Şanlıdağ, ilgili kişilerin kurula şikâyette bulunduğunu belirtti. İdari kadroda polisin de görev yapacağını ifade eden Şanlıdağ, “Hedefimiz 2020 yılı Ocak bir aksilik olmadıkça Şubat ayıdır. Görüntüleri özel binada izleyecek olan personel Polis Genel Müdürlüğü’nde yapılacak olan sınavla alınacak. Biz gözlem merkezlerini Türkiye’de kurul ile birlikte yerinde izledik, çalışmaları gördük. 680 civarı kurulacak olan kameraların izlenmesi için binada 7/24 personel olacak. Buradaki personel, canlı noktaları takip edebilecek, adli vakalarla ilgili olarak polis teşkilatından gelecek isteklere cevap verecek.”

“Trafikte elektronik denetime geçiliyor”

YENİDÜZEN’e özel açıklamalar yapan İletişim ve Bilgi İşlem Müdürü Erdal Şanlıdağ, izleme kameralarının 2020 yılında devreye girmesi ile elektronik olarak araçların da kontrollerinin başlanacağını kaydetti.

Kameralardan geçen araçların plakalarının kayıt altına alınacağını belirten Şanlıdağ, ilgili plakaların sistemden anında kontrolden geçerek evrak kontrollerinin canlı yapılabileceğini söyledi.

Polisin sokakta daha çok alkollü sürüş, tehlikeli araç kullananlara yöneleceğini ifade eden Şanlıdağ, “Kamera sistemi evrak takibi yaparak araçların eksik evraklarını otomatik olarak kaydedecek. Trafik üzerinde elektronik denetime geçiliyor “ dedi.