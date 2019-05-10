“660 engelli, iş bekliyor”

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası’nın öngördüğü adımların atılmamasını eleştirerek, 13 yıldır devlete bu yasa kapsamında hiçbir engellinin istihdam edilmediğine dikkati çekti.

Bakanlar Kurulu kararıyla konuyla hiç ilgisi olmayan kişilerden oluşturulan ve bir buçuk yıldır hâlâ komite kurmaya çalışan Engelli Hakları Komisyonu’nun bir an önce kapatılarak, bir kenara atılan Engelliler Özel İstihdam Şube Amirliği’nin güçlendirilmesi istendi.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, federasyona üye derneklerin başkanlarıyla birlikte Engelliler Haftası nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, engellilerin öncelikli sorunları anlatarak taleplerini yineledi.

Yücetürk. “Hükümet sorunu atılan adımları sıfırladı”

Yücetürk, konuşmasına bir kez daha KKTC’de hükümet sorunu yaşandığına işaret ederek, tüm sorunlar gibi engelliler konusunda da atılan adımların sıfırlandığını söyledi.

Yücetürk, yasa gereği kamuya istihdamda yüzde 4 engelli çalıştırma zorunluluğu olduğunu ama 13 yıldır tek bir engellinin kamuya istihdam edilmediğini anlatarak, 660 kişinin iş beklediğini söyledi.

Bağımlıların bile engellilere ayrılan kaynaktan yararlanır hale geldiğini belirten Yücetürk, siyasi amaçla kurulan Engelli Hakları Komisyonu’nu ve çalışmalarını da eleştirdi. Yücetürk, “Bize 5 kişilik istihdam önerdiler, reddettik, sonra bu 10’a çıkarıldı, yine reddettik. Bu zaten bizim yasal hakkımız, niye aracılar üzerinden pazarlık edelim” dedi.

Sosyal devlet çatısı altında bir dizi yasa çıkarıldığını ancak ne tüzüklerin çıkarıldığını ne de uygulayan olduğunu belirten Yücetürk, yıllardır talep listelerinin kısalmadığını çünkü engelliler için adım atılmadığını vurguladı.

Arı: “Kat edecek çok yol var”

Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı, 25 yaşında down sendromlu bir oğlu olduğunu belirterek, geçmişte yaşadığı sorunlara değinerek, şu an genç nüfusun çok iyi çalıştığını ve bu alanda hizmet veren merkezlerin çoğalmasıyla ailelerin hayatının biraz daha kolaylaştığını söyledi.

Hâlâ kat edecek çok yolları olduğuna işaret eden Arı, Engelsiz Yaşam Evi’nin birinci etabının tamamlandığını, ikinci etabın da bu yıl içinde tamamlanmasını umduklarını ifade eden Arı, kısa bir süre önce annelerini kaybeden iki gencin içinde bulundukları koşulları anlatarak, devletin her yaşta bireylerine sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Arı, 15 derneğin bir araya gelerek oluşturdukları Engelsiz Platformu’na destek olan herkese teşekkür ederek, “Keşke devlet de yanımızda olsa” dedi.

Down Cafe 15 Mayıs’ta…

Gerçekleştirilen aktivitelere örnekler vererek, Romanya’ya ve Kırklareli’ne geziler düzenlediklerini anlatan Arı, 15 Mayıs’ta dünyada da çeşitli örnekleri bulunan Down Cafe açacaklarını müjdeleyerek, el verilirse tüm engellerin aşılabileceğini ve engelli bireylere de toplum içinde yer açılabileceğini belirtti.

Çaluda: “Ne yapacağını bilmeyen aileler yalnız kalıyor”

Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda, engelli ailelerinin yaşadığı temel sorunlara değinerek, aile danışmanlığının olmamasının hayatlarını olumsuz etkilediğini, ne yapacağını bilemeyen ailelerin yalnız kaldığını söyledi.

Erken tanı merkezinin olmamasının hayati bir eksiklik olduğuna işaret eden Çaluda, yasaların uygulanmamasını da eleştirerek, “Önemli olan yasaların geçmesi değil uygulanmasıdır” dedi.

Çaluda, BM Engelli Hakları Bildirgesi’nin de en kısa zamanda uygulanması için gereken tüzüklerin hazırlanmasını talep etti.

Hacımehmet: “Belediyeler ulaşım, dolaşım ve erişim için adım atmalı”

Ortopedik Derneği Başkanı Sedat Hacımehmet, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası hakkında bilgi vererek, bu haftanın devletin belediyelerle iş birliği içerisinde hedefler koyarak en azından ulaşım, dolaşım ve erişim konularında adım atması gerektiğine dikkat çekti.

4 partili hükümetin boş yere koltukları işgal ettiğini ileri süren Hacımehmet, Engelliler Özel İstihdam Şube Amirliği’nin bir kenara atılarak Bakanlar Kurulu kararıyla hiç alakası olmayan kişilere makam sağlamak için Engelli Hakları Komisyonu kurulduğunu ancak onların da bir buçuk yılda ancak da komite kurmak için oyalandığını savundu.

Hacımehmet, yeni kurulacak hükümete çağrı yaparak Engelli Hakları Komisyonu’nun bir an önce kapatılarak, Engelliler Özel İstihdam Şube Amirliği’nin güçlendirilerek oradaki komitenin çalışmalarını süratle hayata geçirilmesini istedi.

Engelsiz Yaşam Evi’nin dokuz ayda tamamlanacağını söyleyen yetkilileri de eleştiren Hacımehmet, bu yapının niye tamamlanamadığını sordu.

Kunt: “Herkes destek olmalı”

Dolmabahçe Innerwheel Kulübü eski Başkanı Hatice Kunt ise, engelli ailelerinin yaşadığı sıkıntılara değinerek, tüm KKTC halkını engelliler konusunda bilinçlenmeye ve destek olmaya çağırdı.

Bu konuya uluslararası kuruluşların da dahil edilmesi gerektiğinin altını çizen Kunt, Kırklareli Programı dahilinde çocukların bağbozumuna katıldığını ve şıra yaptığını anlatarak bu programın gördüğü ilgiyi aktardı.

Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, basın toplantısı öncesinde sırasıyla Atatürk Anıtı’na, Dr. Fazıl Küçük Anıtı’na ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıtı’na çelenk koyup saygı duruşunda bulundu.