Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası kararlar açıklandı.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay tarafından açıklanan kararlarda, Kuraklık Parası olarak 66 milyon TL ödemeye yapılacağı duyuruldu.

"30 milyon TL bu hafta içinde ödenecek" denen kararda, ayırca "Verim Kaybı Ödeneği" ismi altında ek ödenek yapılacağı da belirtildi.

Buna göre dönüm başına 20 TL ek ödeme yapılacak.

Bakanlar Kurulu ayrıca şu kararları da aldı.

DENETİM RAPORLARI görüşüldü.

Çalışma alanında yapılan denetimlerin raporu Bakanlar Kurulu ile paylaşıldı.

Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandigi yatırımlarını gerçek maaş üzerinden yapmayanlara ciddi denetim uygulanacak.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi'nin fiilen çalışmalara başlaması için de karar üretildi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi'nin personel alımı ve bina için girişim yapılacak.

Kanatlı Kümes Hayvanları'nın kontrolü için ilgili TÜZÜK onaylandı

Tutuklu bir zanlının polis hücresinde hayatını kaybetmesine yönelik "SORUŞTURMACI" atanması yönünde karar üretildi.

KIRSAL KESİM arsalarına yönelik ödemelerde SABİT DÖVİZ KURUNA gidilmesi kararlaştırıldı.

Kırsal kesim arsalarının sözleşmeleri ile ilgili olarak 6 aylık döviz kuru sabitlemesi yapıldı.

Ödenecek miktar sabit döviz kuru üzerinden yapılacak



Atık Lastiklerin Yönetimi Tüzüğü onaylandı.



Yabancılara taşınmaz mal izinleri onaylandı.



Bazı askeri bölgeler askeri arazi olmaktan çıkarıldı, özel mülk olarak kayda geçirildi.





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