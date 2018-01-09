657 Kıbrıslı Türk de oy kullanacak

Kıbrıs'ın güneyinde 28 Ocak'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde 657 Kıbrıslı Türk’ün oy kullanma hakkında sahip olduğunu duyuruldu.



Kıbrıs Rum Seçim Dairesi’nden yapılan resmi açıklamada, Lefkoşa İlçesinde 115, Limasol İlçesinde 235, Larnaka’da 128, Baf İlçesinde 174 ve Mağusa İlçesinde 5 Kıbrıslı Türk’ün seçim listesinde kayıtlı olduğu belirtildi.

Öte yandan seçim için toplam 580 bin oy pusulasının basımına 7 Ocak Pazar günü başlandığı bildirildi.

Kıbrıs Rum Seçim Dairesi ve Seçim Görevlileri Başkanı Demetris Demetriou, seçim pusulalarının kutuların açılacağı oy verme merkezlerine dağıtılacağını, seçim görevlilerine verilecek olan oy pusulalarının hem elle hem de makine ile kontrol edileceğini anlattı.

Demetris Demetriou, Seçim Dairesi’nin İnsani Konular Komiseri’nin Ofisi ile de temas halinde bulunduğunu, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’yle işbirliği halinde, Kıbrıs’ın kuzeyinde kalan seçmenlerin seçim günü güneye geçip oylarını kullanmaları için gerekli düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.