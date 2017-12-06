650,5 gr uyuşturucu 8 tutuklu!

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi, toplamda 650,5 gr uyuşturucu ele geçirdi, olayla ilgili 8 kişi tutuklandı.

Olayla ilgili tutuklanan 20’li yaşlarda, isimlerinin baş hafleri A.K.S.M.F, C.P, A.S.A.A., M.A.M.A.S, Y.A.R.A.İ, M.R.B,C.C. ve M.T olan 8 zanlı, bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlılar, 2 gün tutukluluk aldı.