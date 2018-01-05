“65 bin 699 sterlinlik kıyak”

Kıb-Tek’te Mağusa Bölge Amirliği’nde ‘imza yetkisi’ ile başlayan karmaşa büyüdü, 7 Ocak seçimleri öncesinde, Yönetim Kurulu kararı ile bazı işyerleri ve konutlara ‘kurum katkısı’ adı altında elektrik bağlandığı iddia edildi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erçen: Sendikacı arkadaşlar bize ulaşsın, bakalım!...

Ayşe GÜLER

Kıb-Tek’te Mağusa Bölge Amirliği’nde ‘imza yetkisi’ ile başlayan karmaşa büyüdü, 7 Ocak seçimleri öncesinde, Yönetim Kurulu kararı ile bazı işyerleri ve konutlara ‘kurum katkısı’ adı altında elektrik bağlandığı iddia edildi.

‘Seçim yatırımı’ olarak söz konusu adımların atıldığı da gündeme geldi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erçen, söz konusu iddiaları yalanlarken, El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu 65 bin 699 Sterlin değerindeki bir projeye para alınmadan, ‘kurum katkısı’ adı altında elektrik bağlandığını söyledi, konuyla ilgili bugün Sayıştay Başkanlığı’na başvuracaklarını açıkladı.

El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu:

65 bin 699 sterlinlik projeye, kurum katkısı altında elektrik bağlandı, Sayıştay Başkanlığı’na başvuracağız

El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu, Kıb-Tek’te mevzuata aykırı bir şekilde, 65 bin 699 Sterlin değerindeki bir projeye ‘kurum katkısı’ adı altında para alınmadan elektrik bağlandığını söyledi, bugün Sayıştay Başkanlığı’na başvuracaklarına açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Öksüzoğlu, Yönetim Kurulu kararı alınarak, özellikle Mağusa bölgesindeki bazı projelerden para alınmadığını, ‘kurum katkısı’ olarak kayıtlara geçirildiğini kaydetti.

Öksüzoğlu, yasaya göre ‘kurum katkısının’ hangi şartlarda verilebileceğinin açık olduğunu da ifade etti.

Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan ve Müdür Muavini’nin sözlü isteği üzerine projelerin hazırlandığını kaydeden Öksüzoğlu, “Normalde,proje ile ilgili müracaatçı başvuru yapar. Sonrasında proje maliyeti belirlenir, ödeme yapılır. İş emri çıkmasının ardından proje uygulanır. Burada projelerin ödenip ödenmediği belli değil” dedi.

Öksüzoğlu, yaşanan olaylarda Mağusa Bölge Amirliği’nde imza yetkisinin ikiye bölünmesinin etkili olabileceğini de ifade etti.





Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erçen:

Sendikacı arkadaşlar bize ulaşsın, bakalım!...

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erçen ise olayla ilgili bilgisi olmadığını savundu, “Bunlar iddia. Sendikacı arkadaşlar bize de ulaşsın, bakalım” demekle yetindi.

Neler yaşanmıştı?

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği’nde geçtiğimiz Aralık ayında, Amir Yücem Özgener’in imza yetkisi ikiye bölünerek önce by-pass edilmiş, ardından da hakkında soruşturma açılmıştı.

Kurum Müdürü Gürcan Erdoğan’ın Planlama ve Tesis Mühendisi Gürcem Akalınlar’a amir imza yetkisi verdiği gün, Özgener aleyhine soruşturma açılması için de harekete geçtiği ortaya çıkmıştı.

Genel Müdürlük’ten gelen talep sonrasında Kıb-Tek Teknik Müdür Muavini, Soruşturma Memuru Kulderen Canselen, Mağusa Bölge Amiri Özgener’den ‘kurum görevlisine yakışmayan tavır içerisine girdiği, amirleri veya kurum müdürü aleyhine personel önünde hakaret boyutunda sözler sarf ettiği’ gerekçesiyle detaylı ve yazılı savunma istemişti.