640 GRAM UYUŞTURUCU

Evrim KAMALI

Girne ve Lefkoşa’da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında yaşları 21 ile 26 arasında değişen biri kadın 8 kişi tutuklandı. Operasyonda yakalanan Mısır uyruklu zanlılar A.K.S.M.F, A.S.A.A, M.A.M.A.S, Y.A.R.A.İ, Suriyeli M.R.B ve Kıbrıslı Rum zanlılar C.C, C.P ve M.T dün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Narkotik Şubesi Ekipleri tarafından yakalanan ve dün duruşmaya çıkarılan zanlılar hakkındaki iddialar aktarıldı. Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Karaoğlanoğlu bölgesinde A.K.S.M.F ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada; 2 ayrı streç naylona sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Tutuklanan A.K.S.M.F uyuşturucu maddeyi zanlı A.S.A.A aldığını itiraf ettiğini kaydeden polis, zanlı A.S.A.A, zanlı M.A.M.A.S ve zanlı Y.A.R.A.İ birlikte kaldığı evde arama yapıldığını ifade etti. Polis, evin mutfağında 15 ayrı paket halinde yaklaşık 10 gram ağırlığında madde, zanlı M.A.M.A.S odasında 16 ayrı paket halinde 80 gram ağırlığında madde, evin salonunda 10 gram madde, iki hassas terazi, plastik öğütücü, içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan metal öğütücü bulduklarını söyledi.

Polis, zanlı M.A.M.A.S sorgusunda uyuşturucu maddeleri 2017 yılı Kasım-Aralık ayları içerisinde Zanlı A.S.A.A ile zanlı Y.A.R.A.İ ile anlaşıp 3 ayrı tarihte, her defasında 56 gram olmak üzere toplam 168 gram olarak M.R.B aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Zanlı M.R.B Lefkoşa’daki evine baskın düzenlediklerini, uyuşturucu geliri olduğuna inanılan 100 Dolar, 2 bin 800 Euro, 4 bin 960 TL nakit para ile evin salon kısmındaki sehpa üzerinde 21 gram, mutfakta ise 20 gram hintkeneviri bulduklarını kaydeden polis, zanlının üzerinde ise 5 gram kokain bulduklarını açıkladı.

Tutuklanan zanlı M.R.B uyuşturucu maddeleri 2017 yılı Kasım-Aralık ayları içerisinde Güney Kıbrıs’ta yaşayan isiminin baş harfi K olan şahıs aracılığıyla 3 ayrı tarihte toplam 224 gram olarak KKTC’ne ithal edip, zanlı C.C teslim aldığını itiraf ettiğini kaydeden polis, saat 23.00 sıralarında Lefkoşa Devlet Hastanesi araç park yeri içerisinde gerçekleştirilen operasyonda; KWZ 790 plakalı araç içerisinde tespit edilen zanlı C.P , araçta yolcu olarak bulunan zanlı C.C ve zanlı M.T yakalandığını açıkladı. Polis, araçta yapılan aramada arka kısımdaki paspas üzerinde streç filmlere sarılı 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını ifade etti. Polis, operasyonun önceki sabah saat 07.30 sıralarında Girne’de başladığını ve dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında tamamlandığını, toplamda 45 gram kokain 640 gram hintkeneviri ele geçirdiklerini açıkladı. Tutuklanan 8 zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, tüm zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.