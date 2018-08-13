638 sürücüye ceza kesildi

Polis, son bir haftada ülke genelinde 6 bin 423 aracı kontrol ederken, 638 sürücüye ceza kesti. Trafik suçları arasında ilk sırada süratli araç kullanmak, ikinci sırada seyir halinde cep telefonuyla konuşmak var.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 06 – 12 Ağustos tarihleri arasında polis, ülke genelinde toplam 6 bin 423 aracı kontrol ederken, 638 sürücüyü farklı trafik suçları nedeniyle rapor etti.

36 SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ ARAÇ KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Sürücülerden 113’ü süratli, 12’si tehlikeli, 27’si dikkatsiz, 50’si seyrüsefer ruhsatsız, 20’si sürüş ehliyetsiz, 36’sı alkollü, 109’u seyir halinde cep telefonuyla konuşurken araç kullanmaktan rapor edildi.

41 sürücünün trafik levha ve işaretlerine, 2 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı tespit edilirken, 16 sürücü muayenesiz, 27 sürücü sigortasız veya kapsamı dışında, 6 sürücü "A" yol kullanma izinsiz, 3 sürücü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan rapor edildi.

4 sürücünün tonajından fazla veya tehlikeli yük taşıdığı, 5 sürücünün koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullandığı tespit edildi.

167 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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