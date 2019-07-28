63 kişiye yasal işlem, 5 tutuklama, 15 trafikten men

Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 27-28 Temmuz 21.00-01.00 saatleri arasında, yapılan denetimler kapsamında bölgelerde faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri, bet ofisleri ve anayollarda kontroller gerçekleştirildi ve Girne’de kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 63 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu ise, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da, dördü de Mağuasa’da olmak üzere toplam 5 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından Girne ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 698 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen toplam 123 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı 15 araç trafikten men edildi.