62 kişi yasağı ihlal etti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 15 – 16 Nisan 2020 (saat 06.00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 41 kişinin kısmi, 21 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 62 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurduğu tespit edildi.

Söz konusu şahıslar tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.