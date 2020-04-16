62 kişi yasağı ihlal etti
Polis, bugün saat 06.00'ya kadar olan zaman diliminde 41 kişinin kısmi, 21 tam sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini, 1 iş yerinin ise yasağa rağmen faaliyette olduğunu duyurdu.
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 15 – 16 Nisan 2020 (saat 06.00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 41 kişinin kısmi, 21 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 62 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurduğu tespit edildi.
Söz konusu şahıslar tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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