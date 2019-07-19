Polis, Trafik Seferberliği kapsamında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve İskele'de gerçekleştirilen denetimlerin ardından dün de Güzelyurt Bölgesi’nde denetimler gerçekleştirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, trafik ekipleri tarafından Lefke - Güzelyurt Anayolu, Kalkanlı - Güzelyurt Anayolu ve Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu olmak üzere 3 ayrı noktada gerçekleştirilen denetimler sonucu yaklaşık 224 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen toplam 62 araç sürücüsü rapor edildi.