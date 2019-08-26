618 kişi ehliyet alamadı

Ayşe GÜLER

Ülkede ilk 6 ayda 8 bin 282 kişi ‘ehliyet’ almak için başvuruda bulundu.

Trafik Dairesi verilerine göre; Ocak-Haziran döneminde 8 bin 282 kişi araç kullanabilmek için sınava girdi.

‘Öğrenci’ ve ‘direksiyon’ sınavına giren adayların 618’i başarılı olamayarak, sınavı geçemedi.

Başarısız olanların bölgelerine göre dağılıma bakıldığında ilk sırada Girne yer aldı.

Girne’den başvuru yapan 375 kişi Trafik Dairesi müfettişlerinden geçer not almadı.

Mağusa’da 255, Lefkoşa’da 236, Güzelyurt’ta ise 109 kişi sınavı geçmedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi, sürüş ehliyetleri ile ilgili verileri ortaya koydu, ay ay yayımladı.

Ocak: 1248 kişi sınava girdi, 20’si başarılı olamadı.

Şubat: 1256 kişi sınava katıldı, 125’i başarısız oldu.

Mart: 1523 kişi sınava katıldı, 134’ü geçemedi.

Nisan: 1769 sınava girdi, 123’i başarısız oldu.

Mayıs: 1803 kişi sınava girdi, 129’u başarısız oldu.

Haziran: 1301 kişi sınava girdi, 97’si başarılı olamadı.

AY, AY SINAV SONUÇLARI…

Ocak’ta 249 müracaat, 20’si başarısız

Ocak ayında sürüş ehliyeti alabilmek için bin 249 kişi müracaatta bulundu, 1 kişi hariç diğerleri sınava katıldı.

Bunların 610’u öğrenci, 638’si ise direksiyon sınavına girdi.

Sınava katılanların 20’si başarılı olamadı. 1’i öğrenci, 19’u ise direksiyon sınavını geçemedi.

Başarılı olamayanların 8’i Lefkoşa, 8’i Girne, 4’ü Mağusa2dan sınava girdi.

Şubat’ta 125 kişi başarısız

Şubat’ta ise ehliyet almak için bin 256 kişi sınava girdi.

Adayların 125’i ehliyet alamadı.

Sınavı geçemeyenlerin 61’i Girne’de, 33’ü Mağusa, 25’i Lefkoşa’da, 6’sı ise Güzelyurt’tan…

En fazla Mağusa…

Mart’ta ise başarısız olan adayların sayısı daha da arttı, 134’e ulaştı.

Başarılı olamayanların 53’ü Mağusa, 52’si Girne, 12’si Güzelyurt, 17’si Lefkoşa’dan sınava girdi.

Söz konusu ay, bin 523 kişi ehliyet almak için başvuruda bulundu.

Nisan’da 123 kişi başarısız

Öte yandan ise Nisan’da bin 769 kişi ehliyet almak için sınavda ter döktü.

Adayların 123’ü girdiği sınavda başarılı olamadı.

Başarılı olamayanlarda bölge olarak ilk sırada Girne yer aldı.

Mayıs-Haziran…

Resmi kayıtlara göre; Mayıs’ta ise 129 kişi sınavı geçemedi.

Bu ay bin 803 kişi sınava girdi.

Haziran’da ise bin 311 kişi sürüş ehliyeti müfettişliğine başvurdu.

Başvuruda bulunanların 97’si kaldı.

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