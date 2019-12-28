61 fatura üzerinde oynadı, 16 bin TL sirkat etti

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sunsel isimli işyerinde çalışan zanlı İ.B şirket adına tahsil ettiği paraları çaldığı iddiası ile dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı, teminata bağlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sunsel Enterprises Ltd. isimli iş yerinde çalışan Akdoğan’da sakin İ.B’nin Mağusa bölgesinde faaliyet gösteren marketlere verdiği mallara karşılık yaptığı tahsilatta sahteleme yaparak bin 981,46 TL parayı şirkete vermeyerek sirkat ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının 18 Aralık 2019 tarihinde mahkeme emri gereğince tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının toplam 61 farklı fatura üzerinde oynama yapıp, toplam 16 bin 231 TL sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 75’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.