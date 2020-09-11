600 milyon TL’lik yeni kredi paketleri

Başbakan Ersin Tatar 600 Milyon TL tutarında yeni kredi paketlerini açıkladı.

Paketler Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık, Otel İşletmeleri ve İşletmelere Destek Kredisi olarak üç çeşit kredi olarak açıklandı.



Açıklama şöyle:

Uluslararası düzeyde yaşanan Covid –19 pandemisinin ülkemiz ekonomisine olumsuz yansımalarını asgari düzeyde tutabilmek ve istihdamı desteklemek amacıyla 2020 yılı Mart ve Haziran aylarında açıkladığımız Toplumsal Dayanışma Paketleri ile halkımıza ve işletmelerimize önemli destekler sağlanmıştır.

Yaratılan imkanlardan bir tanesi de finansa erişimi kolaylaştırmak için açıklamış olduğumuz Kredi Garanti Fonu teminatlı, Faiz Destekli ve ödemesiz dönemli kredi portföyü idi. Bu kapsamda “İşletmelere Destek Kredisi” ile 930 işletmeye toplamda 417 milyon TL finansman imkanı sağlanmıştır. Ayrıca nakit akışlarında sorun olan işletmelerin borç ödemelerinde sorunla karşılaşmamaları amacıyla kredilerin yapılandırılmasına yönelik olarak “Covid-19 Yaklaşımı” hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, dileyen vatandaşlarımız ve işletmelerimiz, bankalarına müracaat ederek borçlarını yapılandırabilmektedirler.

Özellikle hizmetler sektörüne bağlı bir ekonomik yapıda olan ülkemizde, salgının işletmeler üzerinde yarattığı etkinin asgari düzeye indirilmesine yönelik olarak sektör temsilcileri ile sürdürülen istişarelerin ardından yeni kredi paketleri hazırlanmıştır.

Bu kapsamda reel sektörün ihtiyaç duyacağı finansman kaynaklarına daha kolay ulaşması ve işletme sermayelerine kaynak yaratabilmeleri adına;

1 - Küçük Esnaf, Tarım Ve Hayvancılık Kredi Portföyü

2 - Otel İşletmeleri Kredi Portföyü

3 - İşletmelere Destek II’nci Kredi Portföyü

başlıkları altında her bir kredi paketinin büyüklüğü 200 milyon TL olmak üzere toplamda 600 milyon TL tutarında üç kredi paketi hazırlanmıştır.

1 - Küçük Esnaf, Tarım Ve Hayvancılık Kredi Portföyü

Covid-19 salgını nedeniyle ciro düşüşü yaşayan, aynı zamanda işletme sermayesine kaynak yaratamayan küçük esnaflara, tarım ve hayvancılıkla uğraşan gerçek ve tüzel kişiler için azami tutarı 200 bin TL olan kredi paketi hazırlanmıştır. Kredi Garanti Fonu garantisi ile kullandırılacak bu kredilerin vadesi ilk 12 ayı ödemesiz olmak üzere 48 ay olarak belirlenmiştir. Sabit faizli olarak düzenlenen portföy kapsamındaki kredilerin faiz oranı %9’dur.

2 - Otel İşletmeleri Kredi Portföyü

Pandemiye bağlı olarak ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki önemli azalış göz önüne alınarak otel işletmelerine yönelik ayrı bir kredi paketi hazırlanmıştır. Buna göre otel işletmeleri için yıllık cirosunun yüzde 15’ini geçmemek üzere 15 milyon TL’ye kadar, ilk 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere toplam 60 ay vadeli, Kredi Garanti Fonu garantili ve Kredi Faiz Destek Fonu faiz destekli kredi imkanı yaratılmıştır. Kredinin kullanım amacı ise yurtiçi mal ve hizmet temini, personel maaşlarının ödenmesi, yurtiçi kira ödemesi ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu kredi değişken veya sabit faizli olarak kullandırılabilecektir. Kredi Faiz Destek Fonu’ndan kredinin vadesi boyunca (5 yıl) 6 puan faiz desteği verilecektir. Yapılacak olan faiz desteği ile işletmelerin ödeyeceği faiz oranı TL referans faiz oranı (bugün itibarıyla %10.27’dir ) olacaktır. Sabit faizli kredilerde ise işletmelerin ödeyeceği faiz oranı yüzde 12 olacaktır.

3 - İşletmelere Destek Kredisi II’nci Kredi Portföyü

İşletmelere Destek Kredisi II’nci Kredi Portföyü kapsamında işletmelerin kullanacakları kredi tutarı yıllık cirosunun yüzde 15’ini geçmemek üzere 10 milyon TL olarak belirlenmiştir. Kredi ilk 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere toplam 60 ay vadeli olacaktır. Kredinin kullanım amacı ise yurtiçi mal ve hizmet temini, personel maaşlarının ödenmesi, yurtiçi kira ödemesi, yurtdışından hammadde yarı mamul ve makine teçhizat alımı ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu kredi değişken veya sabit faizli olarak kullandırılabilecektir. Kredi Faiz Destek Fonundan kredinin vadesi boyunca (5 yıl) 6 puan faiz desteği verilecektir. Yapılacak olan faiz desteği ile işletmelerin ödeyeceği faiz oranı TL referans faiz oranı (bugün itibarıyla %10.27’dir) kadar olacaktır. Sabit faizli kredilerde ise işletmelerin ödeyeceği faiz oranı yüzde 12 olacaktır.