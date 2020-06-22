600 kişiyle geçişler başladı

Kıbrıs Cumhuriyeti polis geçiş noktalarından sabah 11 itibarıyla 600’den fazla kişi geçtiğini açıkladı.

Kıbrıs Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ay Demet ve Ledra Palas geçiş noktalarından güneye 480 kişiden fazla geçiş oldu.

Güneyden kuzeye ise 120’den fazla geçiş yapıldı.

Ay Demet/ Agios Dometios ve Ledra Palas geçiş noktalarından güneye 280 araç, kuzeye ise 60 araç geçti.

Polise göre, 13 -21 Haziran tarihleri arasında geçiş noktalarından toplam 122 kişi geçti.

Pazar günü güneye 51 kişi, kuzeye ise 16 geçiş yaparken 19 ve 21 Haziran tarihleri arasında toplam 15 kişi geçti.