600 bin TL Güzelyurt’ta

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ağustos 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 53945 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Güzelyurt bayisi Zülfiye Atasay tarafından satıldı.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 10 Ağustos (Pazartesi) itibarıyla satışa sunulacak.

600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

53945

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

36772

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

76801

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

26785

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

52694

62825

65990

72266

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

33629

36852

40189

43138

68927

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07647

24520

30305

33491

41431

44350

55582

63791

69038

77278

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05070

08244

13536

16700

19737

24924

28052

30650

33849

43660

50013

63005

65445

66342

66497

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

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53995

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55945

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57945

58945

59945

63945

73945

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

199

687

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

33

79

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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