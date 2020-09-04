‘60 yıllık sıcağın da üzerinde’

Eski Meteoroloji Dairesi Müdürü Fehmi Oktay, bugün Lefkoşa’da sıcaklığın 45,3 dereceye çıkarak, 60 yıllık en yüksek sıcaklık değerini dahi geçtiğini belirtti.

Fehmi Oktay’ın açıklaması şöyle: “Bugün Lefkoşa da sıcaklık 45,3 dereceye cıktı.60 yıllık en yüksek sıcaklık değerini geçti hade hayırlısı.”

Sıcak sürecek…

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede bölgenin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacağını, sıcaklığın 39-42 derece dolaylarında seyredeceğini açıklamıştı. Daireden yapılan açıklamada bir hafta süreyle havanın açık ve az bulutlu olacağı belirtildi.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde Pazar ve Pazartesi 35-38, diğer günlerde 39-42, sahillerde ise 32-35 derece santigrat dolaylarında seyredecek. Pazar sabahı yer yer sis bekleniyor.

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Yılın en sıcak günü

Kıbrıs'ın kuzeyinde yılın en sıcak günü yaşandı. Başkent Lefkoşa ve iç bölgelerde termometreler 43 dereceyi gösterdi.

Cezayir ve Libya çölleri üzerinden gelerek bölgeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisiyle sıcaklık Eylül ayında mevsim normallerinin 8-11 derece üzerine çıkarken, Cuma günü yılın rekoru kırıldı.

Lefkoşa ve iç bölgelerde termometreler 43 dereceyi gösterdi.

Önümüzdeki günlerde sıcaklığın birkaç derece düşmesi ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Uzmanlar, çok uzun yıllardır Eylül ayının bu ölçüde sıcak geçmediğine dikkat çekiyor