60 telefondan 58’i kayıp…

Mağusa’da Turkcell Bayisi olan Dostel İletişim’de satış sorumlusu olarak çalışan ve sahte taahhütnameler ile çok sayıda cep telefonu sirkat ettiği iddia edilen zanlı B.T ile konu telefonları zanlı B.T’den alarak satan zanlı Y.G dün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Mağusa’da Turkcell Bayisi olan Dostel İletişim’de satış sorumlusu olarak çalışan ve müşterilerin kimlik bilgileri ile sahte taahhütnameler hazırlayıp çok sayıda cep telefonu sirkat ettiği iddia edilen zanlı B.G ile konu telefonları zanlı B.T’den alarak satan zanlı Y.G dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. “Müstahdem tarafından sirkat”, “Sahtekarlıkla para temini”, “Sahte belge düzenleme”, “Sahte belgeyi tedavüle sürme” ve “Hırsızlık mal kabulü” suçlarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı B.T ile Y.G tutukluluk süresi 7’şer gün daha uzatıldı. Polis ise zanlı B.T ada genelinde sahte taahhütnameler ile bir çok telefon temin edip satması için zanlı Y.G verdiğini tespit etti.

Zanlı B.T evinde bazı emareler bulundu…

Meselenin tahkikat memuru Löğmen Yücetürk, 2017-2018 yılları arasında Dostel İletişim’de satış sorumlusu olarak görev yapan zanlı B.T daha önceden KKTC Turkcell müşterisi olan kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak taahhütname düzenlediğini ve imzalayarak hazırladığını belirtti. Zanlı B.T, şuana kadar 60 adet tespiti yapılan muhtelif markalardaki cep telefonlarını taahhütnamede düzenlemiş olduğu kişilere vermediğini belirten Yücetürk, konu telefonları zanlı Y.G satması için verdiği yönünde şahadetler temin edildiğini açıkladı. Yücetürk, zanlı B.T ile Y.G 19 Mart tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını ve gönüllü ifade verdiklerini söyleyerek, zanlıların 20 Mart tarihinde mahkeme huzuruna çıkarıldıklarını ve aleyhlerinde 3 günlük tutukluluk süresinin temin edildiğini anımsattı. 20 Mart tarihinde zanlı B.T evinde arama yapıldığını belirten Yücetürk, evde yapılan aramada 2’sinde kimlik bilgileri, IMEI numaraları yazılmış ve imzalı olarak, 1 tanesinde ise sadece cep telefonunun IMEI barkodu yazan imzasız ve isimsiz olarak 3 adet zanlı B.T tarafından düzenlenmiş taahhütname tespit edildiğini açıkladı.

Telefonlarında bazı kişilerin kimliklerinin fotoğrafları bulundu…

Polis Memuru Löğmen Yücetürk, zanlı B.T ile Y.G telefonlarının incelendiğini ve cep telefonları içerisinde yazışmalarının olduğu ve taahhütnamelerde isimleri yazan kişilerin kimliklerinin fotoğraflarının tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak zanlı B.T Mağusa dışında Lefkoşa’da da 23 adet cep telefonunu bu şekilde taahhütname düzenleyerek aldığının tespit edildiğini belirten Yücetürk, Lefkoşa’da da bir soruşturma başlatıldığını söyledi. Girne’de ve Güzelyurt’ta ise makbuzlar tespit edildiğini ifade eden Yücetürk, makbuzlar üzerinde incelemeler yapılacağını belirtti.

Zanlı B.T itiraflarda bulundu…

Polis Memuru Löğmen Yücetürk, zanlı B.T ada genelindeki bayilerden aldığı tüm telefonları zanlı Y.G satması için verdiğinin, zanlı Y.G ise konu telefonları Mağusa’da sattığının tespit edildiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak zanlı B.T Mağusa Polis Müdürlüğü ekiplerine 2, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerine ise 1 olmak üzere 3 gönüllü ifade verdiğini belirten Yücetürk, zanlı B.T konu telefonları taahhütname düzenleyip aldığını ve zanlı Y.G satması için verdiğini, bunun karşılığında ise para aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Yücetürk, zanlı B.T 21 Mart tarihinde avukatı ile görüştükten sonra bir ifade daha vermek istediğini söyledi.

Zanlı B.T’den şikayetçi oldular…

Dostel İletişim’den yapılan soruşturmada zanlı B.T şuana kadar tespitini yaptıkları 20 adet cep telefonu ile ilgili taahhütname düzenlediğini fakat bu düzenlenen taahhütnamelerdeki kişilere telefon vermediğini, zanlı Yakup Y.G verdiğini tespit ettiklerini belirten Polis Memuru Löğmen Yücetürk, Dostel İletişim’in polise bundan dolayı mağduriyet yaşadıklarını ve şikayetçi olduklarını belirttiklerini söyledi. Yücetürk, yine Mağusa’da faaliyet gösteren ve zanlı B.T iletişim halinde olduğu “Digikey” isimli iş yerinden soruşturma yapıldığını söyledi. “Digikey” isimli iş yerinden yapılan soruşturmada zanlı B.T şirket üzerinden 12 adet muhtelif markalardaki cep telefonlarını yine taahhütname düzenleyerek aldığını fakat bu 12 adet cep telefonunun yine taahhütnamedeki isimlere vermeyip zanlı Y.G satıldığını ve paralar temin edildiği, 2 adet cep telefonunun ise herhangi bir bayide olmayıp stoklarında gözüktüğünün tespit edildiğini belirten Yücetürk, “Digikey” isimli işyerinin zanlı B.T şikayetçi olduğunu söyledi.

1 kişinin adına 2 kayıtlı telefon çıktı…

Polis Memuru Löğmen Yücetürk, mesele ile ilgili olarak 20 Mart tarihinde olayın gazetelere çıkması üzerine gazetede haberi okuyan 1 kişi Adli Şubeye gelerek ifade verdiğini belirtti. Konu kişinin verdiği ifadesinde zanlı Y.G çocukluğundan beri tanıdığını ve arkadaşı olduğunu, zanlı Y.G kendisine “Turkcell’in bir kampanyası var. Gel seni de bu kampanyaya yazdırayım” diyerek kimlik kartını istediğini, kimlik kartının fotokopisini birlikte çekip yanında zanlı B.T aradığını ve “bunu da kampanyaya yazdır” deyip kimliğinin fotoğrafını attığını, akabinde gazetede haberi okuduktan sonra kendisinin de bu duruma düşeceğinden şüphelenip Turkcell’e gittiğini ve Turkcell’den öğrendiğine göre kendisi adına 2 adet cep telefonunun kayıtlı olduğunu ama kendisinin hiçbir şeye imza atmadığını söyleyerek şikayetçi olduğunu açıkladı.

Banka hesapları incelenecek…

Polis Memuru Löğmen Yücetürk, zanlı B.T ile Y.G aleyhine 20 Mart tarihinde temin edilen 3 günlük tutukluluk süresi içerisinde bir çok ifade ve el imza örnekleri alındığını belirtti. Zanlı B.T Mağusa’da yaptığı taahhütnamelerin 37 adet olduğunu belirten Yücetürk, bunun 32 tanesinin şirketlerde, 3 tanesinin ise evindeki aramada bulunduğunu, 2 tanesinin ise arandığını söyledi. Yücetürk, şirketler tarafından bu miktarın artacağının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, zanlı B.T ada genelinde bu işlemi yapmasından dolayı hala daha başka şirketlerden de telefon çıkabileceğini açıkladı. Bu aşamada zanlı B.T 60 adet telefonu bu şekilde aldığının tespit edildiğini belirten Yücetürk, bu telefonlardan 2 tanesinin emare olarak alındığını, 58 tanesinin ise hala arandığını açıkladı. Yücetürk, zanlı Y.G sattığı telefonların parasını zanlı B.T elden nakit olarak verdiğini bazen de zanlı B.T banka hesabına yatırdığını belirterek, zanlıların da gönüllü ifadelerinde söyledikleri bazı para miktarları olduğunu ve bununla ilgili banka hesaplarının incelenip para miktarının tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın geniş çaplı olarak devam ettiğini belirten Yücetürk, zanlıların 8’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

7 gün daha…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı B.T ile Y.G’nin tahkikat maksatları bakımından 7’şer gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.