60 senedir, babadan çocuğuna geçen emek…

Dila ŞİMŞEK

Burhan Bardak, dedesinin kurduğu işi babasından alarak daha da büyüttü. 2010’dan beri, zeytinyağı üretimi yapan Bardak, çocukluğunun büyük bir kısmını da bunu öğrenerek geçirmiş.

Değirmenden fabrikaya…

Bardak, dedesinin bu işe 1960’ta atıldığında, değirmen kurduğunu ve işlerinin küçük olduğunu kaydediyor. Sonrasında babasının değirmeni fabrikaya dönüştürdüğünü, işletmeyi kendisinin üstlendiğini ifade ediyor. “Standartlara uymak için makineler aldık, AB projesi ile de kendimizi geliştirdik. Zeytinyağını şişelemeye de başladık. Güneş enerjisi kullanmak için yatırım yaptık” diye konuşuyor.

“Umarım bana dedemden kalan bu iş, ailemizde devam eder”

Zeytinin Ekim ile Aralık ayları arasında çıktığını belirten Bardak, “Zeytin bir sene iyi, bir sene kötü gider, yağışlara da bağlıdır tabii” diyor. Aile işini devam ettirerek ilerletmeyi istediğini dile getiren Bardak, “İşimi severek yapıyorum ve işletmemizi daha iyi yerlere getirmek için çok fazla emek harcayıp yatırım yaptım. Umarım bana dedemden kalan bu iş, ailemizde devam eder” şeklinde konuşuyor.