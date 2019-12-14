60 kilo kaçak et
Kermiya (Aydemet) geçiş noktasından kuzeye giriş yapan Y.Z.'nin (E-50) kullanımında bulunan araçta bugün polis tarafından yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 60 kilo ağırlığında sığır eti bulundu.
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Lefkoşa'da Kermiya (Aydemet) geçiş noktasından kuzeye giriş yapan Y.Z.'nin (E-50) kullanımında bulunan araçta bugün polis tarafından yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 60 kilo ağırlığında sığır eti bulundu.
Ete el koyan polis, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlattı.
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