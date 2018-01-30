60. Grammy ödülleri sahiplerini buldu
Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden Grammy ödülleri ünlü isimlerin sahne aldığı törenle sahiplerini buldu.
Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden Grammy ödülleri ünlü isimlerin sahne aldığı törenle sahiplerini buldu.
15 yıl aradan sonra ilk kez New York'ta Madison SquareGarden'da düzenlenen törene 6 dalda ödül kazanan ABD'li ünlü R&B şarkıcısı Bruno Mars damgasını vurdu.
''24K Magic'' adlı albümüyle "Yılın Albümü" ve "That'sWhat I Like" adlı parçasıyla da "Yılın Şarkısı" ödülüne layık görülen Mars, 4 ödülün daha sahibi oldu.
Hollywood'u sarsan taciz iddialarının ardından cinsel tacize karşı başlatılan "Times up" kampanyası da Grammy ödülleri törenine damgasını vurdu.
Ödül törenine katılan ünlüler cinsel taciz olaylarını yakalarına taktığı beyaz güllerle protesto etti.
59. Grammy ödülleri şu şekilde dağıtıldı:
Yılın Albümü: ''24K Magic'' - Bruno Mars
Yılın Kaydı: '24K Magic'' - Bruno Mars
Yılın Şarkısı: "That'sWhat I Like" - Bruno Mars
En İyi Yeni Sanatçı: Alessia Cara
En İyi Pop Solo Performansı: ''Shape of You'' - EdSheeran
En İyi Pop Albümü: "Divide" - EdSheeran
En İyi Rock Albümü: "A DeeperUnderstanding" - TheWar On Drugs
En İyi Rock Şarkısı : ''Run'' - FooFighters
En İyi Rock Performansı: "YouWantItDarker" - LeonardCohen
En İyi Rap Performansı : "HUMBLE." - KendrickLamar
En İyi Rap Albumü : "DAMN." - KendrickLamar
En İyi Rap/Sung Performansı: ''Loyalty'' - KendrickLamar ve Rihanna
En İyi R&B Performansı : "That'sWhat I Like" - Bruno Mars
En İyi R&B Şarkısı : ''That’sWhat I Like'' - Bruno Mars
En İyi R&B Albümü: ''24K Magic'' - Bruno Mars
En İyi Country Şarkısı: "BrokenHalos" - Mike Henderson ve ChrisStapleton
En İyi Country Albümü: "From A Room: Volume 1" - ChrisStapleton
En İyi Metal Performansı: ''Sultan’sCurse'' - Mastodon
En İyi Alternatif Müzik Albümü: : ''SleepWellBeast” - TheNational
En İyi Dans Kaydı: ''Tonite'' - LCD Soundsystem
En İyi Dans/Elektronik Albümü: ''3-D TheCatalogue'' - Kraftwerk