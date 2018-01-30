60. Grammy ödülleri sahiplerini buldu

Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden Grammy ödülleri ünlü isimlerin sahne aldığı törenle sahiplerini buldu.

15 yıl aradan sonra ilk kez New York'ta Madison SquareGarden'da düzenlenen törene 6 dalda ödül kazanan ABD'li ünlü R&B şarkıcısı Bruno Mars damgasını vurdu.

''24K Magic'' adlı albümüyle "Yılın Albümü" ve "That'sWhat I Like" adlı parçasıyla da "Yılın Şarkısı" ödülüne layık görülen Mars, 4 ödülün daha sahibi oldu.

Hollywood'u sarsan taciz iddialarının ardından cinsel tacize karşı başlatılan "Times up" kampanyası da Grammy ödülleri törenine damgasını vurdu.

Ödül törenine katılan ünlüler cinsel taciz olaylarını yakalarına taktığı beyaz güllerle protesto etti.

59. Grammy ödülleri şu şekilde dağıtıldı:

Yılın Albümü: ''24K Magic'' - Bruno Mars

Yılın Kaydı: '24K Magic'' - Bruno Mars

Yılın Şarkısı: "That'sWhat I Like" - Bruno Mars

En İyi Yeni Sanatçı: Alessia Cara

En İyi Pop Solo Performansı: ''Shape of You'' - EdSheeran

En İyi Pop Albümü: "Divide" - EdSheeran

En İyi Rock Albümü: "A DeeperUnderstanding" - TheWar On Drugs

En İyi Rock Şarkısı : ''Run'' - FooFighters

En İyi Rock Performansı: "YouWantItDarker" - LeonardCohen

En İyi Rap Performansı : "HUMBLE." - KendrickLamar

En İyi Rap Albumü : "DAMN." - KendrickLamar

En İyi Rap/Sung Performansı: ''Loyalty'' - KendrickLamar ve Rihanna

En İyi R&B Performansı : "That'sWhat I Like" - Bruno Mars

En İyi R&B Şarkısı : ''That’sWhat I Like'' - Bruno Mars

En İyi R&B Albümü: ''24K Magic'' - Bruno Mars

En İyi Country Şarkısı: "BrokenHalos" - Mike Henderson ve ChrisStapleton

En İyi Country Albümü: "From A Room: Volume 1" - ChrisStapleton

En İyi Metal Performansı: ''Sultan’sCurse'' - Mastodon

En İyi Alternatif Müzik Albümü: : ''SleepWellBeast” - TheNational

En İyi Dans Kaydı: ''Tonite'' - LCD Soundsystem

En İyi Dans/Elektronik Albümü: ''3-D TheCatalogue'' - Kraftwerk