60 firmadan ilk indirimler

1 Kasım itibariyle 60 firma indirim yaparak kampanyayı uygulamaya koydu. Özellikle 4 markette seçilmiş ürünlerde çeşitli kampanyalar düzenlendi…

Gıda ve temizlik malzemesi satan toptancı firmaların ürünlerinde de % 5 ila 10 oranında indirimler yapıldı.

Ayakkabı, giyim ürünlerinde % 10, beyaz eşya, mobilya ve elektronik eşya satan firmalar ise % 10 ila 25 arasında fiyatlarını düşürdü.

Atlas Global, Lefkoşa-Adana Lefkoşa, Lefkoşa - İstanbul- Lefkoşa ve Lefkoşa- İzmir- Lefkoşa karşılıklı seferlerinde KTTO’dan kod kullanımı ile %10 indirim uygulaması başlattı.

Didem MENTEŞ

Enflasyonla mücadele kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın tüketicilerin alım gücünün artması amacıyla ülke geneline yaydığı indirim kampanyası başladı.

1 Kasım itibariyle 60 firma indirim yaparak kampanyayı uygulamaya koydu. 30 Kasım’a kadar devam edecek olan kampanyada, ilk etapta 102 marka ve üründe indirim sağlandı.

Özellikle 4 markette seçilmiş ürünlerde çeşitli kampanyalar düzenlenirken, gıda ve temizlik malzemesi satan toptancı firmaların ürünlerinde de % 5 ila 10 oranında indirimler yapıldı.

Kampanyaya katılan ayakkabı ve giyim mağazaları da % 10 ila 20 arasında indirimler yapılırken, beyaz eşya, mobilya ve elektronik eşya satan firmalar ise % 10 ila 25 arasında fiyatlarını düşürdü.

Ateş pahası olan uçak biletlerinde ise bir firma kampanyaya katıldı.

Atlas Global, Lefkoşa-Adana Lefkoşa, Lefkoşa - İstanbul- Lefkoşa ve Lefkoşa- İzmir- Lefkoşa karşılıklı seferlerinde KTTO’dan kod kullanımı ile %10 indirim uygulaması başlattı.

KTTO listesinde 54 isim, toplamda 60 firma

YENİDÜZEN Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan aldığı firmaların indirim bilgileri yanı sıra bazı firmalarla da görüşerek kampanyalarıyla ilgili bilgi aldı.

KTTO’nun dün YENİDÜZEN ile paylaştığı listesinde 54 firma yer aldı. Liste olamayıp da kampanyaya başlayan firmalar ise Devpa, Metropol, Derya Butik, Önder ve Kombos Otomotiv oldu. Derya Butik ve Kombos % 10 indirim başladığını duyurdu. Toplamda 60 firma kampanyaya imza attı.

Hacıali tavuk % 5, Zwan bif % 10 indirimde

Firmaların düzenlediği kampanyada en fazla dikkat çeken gıda ve temizlik ürünleri oldu.

En fazla tükenen gıdalardan biri olan tavuk ürünlerinde yerli firma olan Mustafa Hacıali Yem Sanayi kampanyaya gitti. Kampanyada, fabrikanın ürettiği yemlerde % 5, Kırnı Piliçleri’nin tüm ürünlerde de % 5 indirime gitti.

Gıda ürünü getiren Lanor Ltd marketlerin birim rakamları üzerinden ‘Zwan’ (bif) tüm çeşitlerinde, ‘Elit’ çikolata ve şekerleme, ‘Doğadan’ marka en çok satan 9 çeşitte ve ‘Zeelandea kek mixing’ ürününde %10 indirim başlattı.

Oero Tradıng Ltd ise kampanyaya katılan marketlere, Huggies, Lipton, Signal, Omo, Knorr, Yumoş ve Barilla markalarında % 10’luk kampanya yaptı.

Hacıküçük İşletmeleri Ltd’in satışa sunduğu Kilikya nar ekşisi, nar ekşili sos, şalgam suyu, limon sosu ve biber sosunun farklı gramajlardaki ürünlerde % 10’luk düşüş oldu

İmer: “% 20’ye denk gelen ‘5 alana 1 bedava’ kampanyası başlattık”

Lemar Süpermarket Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Deniz İmer, firma olarak “5 alana 1 bedava” indirimi başlattıklarını bunun da çoklu alımlarda % 20 indirime tekabül ettiğini belirtti. Ağır alkol, terazi barkotlu ürünler, kontör, sigara ve gazete hariç bütün ürünlerde “5 alana 1 bedava” kampanyasının sınırlı bir tarihi olmadığını aktaran İmer “ucu açık bir kampanyadır ve uzun süre devam edecek. Zaten Temmuz ayından beri pilot olarak belli mağazalarımızda deniyorduk. Ama şuan itibariyle tüm mağazalarımızda geçerlidir” dedi. İmer, ayrıca toptancı firmalardan henüz indirimli fiyat listesinin gelmediğini de söyledi.

Nizam: “100- 150 ürün çeşidinde % 5 ila 10 arasında indirim yaptık”

Devpa Süpermarket Direktörü Tansel Nizam, markette 100- 150 ürün çeşidinde % 5 ila 10 arasında indirim başlattıklarını dile getirdi. Nizam, “alkol ürünlerinin 50 çeşidinde yılbaşı indirimi başlattım. Temel gıda da ‘Ece’ markası çok konuşulurdu. ‘Ece’ markasını getiren firma bizde % 20’ye yakın bir sürü bakliyatta indirime girdi. Bu kampanyaya girmeyen gıda tüccarlara da kampanyaya katılması için baskı uyguladıklarını söyleyen Nizam, “Bu tüccarlardan % 10- 15 kampanyalı ürün istiyoruz ki bize de katkı yapsın. Bu kampanyada da başarılı oluyoruz. Birçok firma temel gıdada bize indirim yapmaya başlayınca, bazı firmalar da indirim yapmaya başladı. Fiyat düşmeyen tüccarlardan da ‘fiyat düşürmezsen mal almayacağız’ diyoruz. Bütün marketçilere de indirim yapmayana malı kısın diyoruz. Diğer marketlerde bu taktiğe gidiyor” dedi.

Çağlı: “Seçili ürünlerde % 10 indirim başlattı”

Tepe Home direktörlerinden Ahmet Çağlı ise indirim kampanyasını başlattıklarını, seçili ürünlerde % 10 indirim yapılacağını söyledi. Beyaz eşya dışında hemen hemen tüm ürünlerde indirim yapıldığını aktaran Çağlı, “beyaz eşyada yılbaşı kampanyasını başlatacağız” dedi.

Deniz: “Bu işi daha da geliştirmek istiyoruz”

İlk defa böyle bir indirim kampanyası yapıldığını söyleyen Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ise firmalardan ne gibi bir indirim yapacaklarına dair kapsamlı bir bilgi aldıklarını belirtti. İlk etapta iş yerlerine katı kurallar koymadan katılımı maksimum düzeyde sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Deniz, “biz firmaların indirim kapasitelerini gördükten sonra bundan sonra yapacağımız indirimlerde belli standartlar, kurallar koyabiliriz. Minimum % 10 gibi… ” dedi.

Bu işi daha da geliştirip diğer ülkelerde olduğu gibi önümüzdeki sene bir alışveriş festivaline dönüştürebileceklerini anlatan Deniz, “bunu Kuzey Kıbrıs Alışveriş Festival’ine döndürelim ki hem güneydeki komşularımızın ilgisini çekelim hem de Türkiye’deki insanların ilgisini de çekelim ki buraya alışveriş için de gelsinler.

KTTO’nun hedefinin tüketicinin daha uyguna mal almasını, kampanyaya katılan firmaların daha fazla müşteri potansiyeline sahip olacaklarını ve müşterilerin itimat ve güvenini sağlamak olduklarını aktardı. Firmalardan olumlu geri dönüşler aldıklarını aktaran Deniz, kampanyaya katılmak isteyen firmaların da kendilerine iletişime geçmeye devam ettiğini belirtti. “Kar topu etkisi gibi bu iş yayılacaktır” diyen Deniz, halkın da alışveriş yaparak kampanyaya katılan firmaları ödüllendirmesini beklediklerini aktardı.

Nerede, ne kadar indirim var?

Kampanyaya katılan firmaların indirimleri şöyle:

Devrim Home Brillant: Tüm ev tekstili ve perde gurubunda peşin satışlarda % 20 indirim

Kıbrıs Ses: Tüm ürünlerde(işitme cihazı pili , kulak kalıbı , işitme testi) ürünlere % 10 ve işitme cihazlarına Türkiye fiyatlarına ek %10 oranında indirim

Semson Tic. Ltd. Şti: Tüm BOSCH beyaz eşya ürünlerinde % 15 oranında indirim

Yüksel Ahmet Raşit Ltd: Mobilya, parke, sandalye, bahçe, bahçe mobilyası, elektirkli el aletleri, banyo ve evye bataryaları ile ev gereçlerinde farklı

Özyalçın Constructıon: Tüm emlak ürünlerinde 12 ay faizsiz, %5 indirim

Hacıküçük İşletmeleri Ltd: . Sadece market kanalında geçerli olacak belli ürünlerde % 10 indirim

Fab Ltd. (Fab Home): Vestfrost beyaz eşyalarda peşin fiyatına %10 indirim ve kredi kartına 2 taksit uygulaması, Finlux televizyonlarda ise peşin fiyatına %10 indirim ve kredi kartına 2 taksit uygulaması

Fab Solar: Güneş enerji sistemlerinde peşin fiyatına %10 indirim

Atlas Global: Lefkoşa-Adana Lefkoşa ,Lefkoşa - İstanbul- Lefkoşa ve Lefkoşa- İzmir- Lefkoşa karşılıklı uçuşlarda, KTTO’dan Odamızdan temin edilecek kodun kullanımı ile %10 indirim

YENİDÜZEN Gazetesi: Reklam tarifesi üzerinden %25 indirim

M. Toros Ticaret Ltd: Beyaz eşya ve klima ürünlerinde 10% ve 15% oranlarında indirim

Lanor Ltd: . Marketlerin birim rakamları üzerinden Zwan tüm çeşitlerinde, Elit çikolata ve şekerleme , Doğadan marka en çok satan 9 çeşitte ve Zeelandea kek mixing ürünü %10 indirim

Lemar: Aynı barkodlu üründen 5 alana 1 tane de bedava (ağır alkol, terazi barkodlu ürünler, gazete, sigara ve kontör kampanyaya dahil değildir.)

Oero Tradıng Ltd: . Kampanyaya katılan marketlere, Huggies, Lipton, Signal, Omo, Knorr, Yumoş ve Barilla markalarında + 10% indirim

Segafredo Zanetti : Yemek menülerinde %15 indirim uygulaması

Sunsel Enterprıses: belirli markalara ait yemek setleri, bardaklar, tencerelerde % 20, bazı markalara ait masa, sandalye ve oturma gruplarında ise % 15 indirim

Depreli Mobilya: Ürünlerde %10 - % 20'ye varan indirim

Mr Pipe: BOSCH ve BUDERUS ürünlerinde %10 indirim

The Cherry Red: Yeni logo tasarımı ve kurumsal kimlik tasarımı paketlerinde % 15 indirim

North Power Property: İlk dairede %5, ikinci dairede %10 ve üçüncü dairede %15 indirim

Doğa Alp Ltd: KARACA markasında %25 + %10, JAKAMEN markasında %10 indirim

Anıl Spor: PUMA mağazasında ve diğer tüm ürünlerde %10 indirim

Tunga Medya(www.kibristapromosyon.com): promosyon ürünlerinde %10 oranında indirim

Celal Cin Center: KONFOR mobilya markasında, oturma odası gruplarında, yemek odası gruplarında ve yatak odası gruplarında %20 indirim

Halson Ltd: . UNDER ARMOUR markasında ikinci üründe %40, FLO markasında ikinci üründe %40, Petrol ofisi madeni yağlarında ise %10 indirim

Shoe Gar: %15 ile %40 arasında indirim

Olgun Store: , KUKA, COASTAL HOMES, NORD, YATSAN, B&T markalarında %10 indirim

Domino’s Pizza: İnternet siparişlerinde %10 indirim, 12:00 – 14:00 saatleri arasında verilen siparişlerde küçük boy pizza menüsü içecek fiyatı 1 TL

Münir Hüseyin Ltd: BOMPANİ, SEVERİN, OCEAN GROUP, FERRE COOKING, LAMINOX, HOHNER ve EKO markalarında %10 indirim

My Isabella Shoes: Yeni sezon ürünlerde %10 indirim

Necipoğlu Ltd: Seramik ve mobilya ürünlerinde %5 ve %10 oranlarında indirim

China Bazaar: Cam, porselen, oyuncak, tekstil, ayakkabı, giyim, küçük ev aletleri ve teknoloji ürünlerinde %10 indirim

Cafe Sumi: %10 indirim

Şah Market: Foodies Corner’da sıcak yemekler, Salad Bar’da taze salata çeşitleri, Pasdacı’da tatlı ve tuzlu çeşitlerinde % 10 indirim

Bayramoğlu Shoes: Girne Mete Adanır Caddesi ve Lefkoşa Osman Paşa Caddesi şubelerindeki mağazalarda %10 indirim

Cookıes Bake Shop: , COOKIES WINGS, CHEESE BURGER, ve CHICKEN LOVERS menülerinde indirim

Packsel Ltd: Tüm ürünlerde peşin fiyatına %10 indirim

RAVMEN ve EMA Butik: Tüm ürünlerde %20 indirim

Serena Group: ROMAN, AVVA, PIERRE CARDIN markalarında %20 indirim

Akay Optik: . Gözlük ve saatlerde mevcut indirim oranına ek %5 indirim

Boztuna Tradıng: TREND, MONDİ , İSTİKBAL ve BELLONA markalarında %20+%10 indirim

CMS Güvenlik: HD kamera sistemlerinde %10 indirim

Çuvalcıoğlu & Sons Ltd: ZİBRO gaz yağlı japon sobalara kredi kartına %5, peşin satışlarda %8 indirim

Armar Electronıcs Ltd - Tepe Home: Aksesuar ve küçük ev aletlerinde %10 indirim

Semra ltd: Aslan Yapı Kimyasalları marka boya, elektrikli ev aletleri, sıhhi tesisat çeşitleri, tüm hırdavat çeşitlerinde % 10

Deniz Plaza: Tüm ürünlerde %10 indirim

Tansu Ercantan Tic. Şti. Ltd: TOYOTA marka araç yedek parçalarında % 15 indirim

Stılevs Ltd: 35 üründe farklı indirimler

Mustafa Hacıali Yem Sanayi: Fabrikanın ürettiği yemlerde ve Kırnı Piliçleri tüm ürünlerde 5% indirim

Çeliksan & Co. Ltd: peşin satışlarda tüm elektrik malzemelerinde %30 ve aydınlatma malzemelerinde ise %15 indirim

Sunsel Enterprıses: MİELE markasında % 10 indirim

Mamülcüoğlu: Tatlı ve tuzlu kuru pasta çeşitlerinde ve mayalı ürünlerde (poğaça, zeytinli, pizza) % 10 indirim

Öztinoks: Endüstriyel mutfak ve çamaşırhane ekipmanlarında % 10 indirim

Agah Necat Ve Kardeşi Ltd: . Perakende satışlarda DYO İnşaat Boyalarında %10 indirim

El Sanatları Kooperatifi: Tüm ürünlerde %10 indirim