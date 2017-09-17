‘6 yıldır çivi bile çakamadık’

YENİDÜZEN (Özel)

Yıllardır altyapısı olmadığı için kırsal kesim arsasını değerlendiremeyen bazı Dikmenli gençler, bu kez de İçişleri Bakanlığı Genel Koordinatörü Durali Güçlüsoy’u ziyaret etti. Güçlüsoy, görüşmede, 2018 yılının sonuna kadar tüm kırsal kesim arsalarının altyapı sorunlarının çözüleceğini taahhüt etti…

Altı yıl önce hak kazandıkları kırsal kesim arsalarına halen daha bir çivi bile çakamayan Dikmenli gençler, bu kez de İçişleri Bakanlığı’nın kapısını çaldı.

Elektrik, su ve yolu olmadığı için adeta tarla olarak duran kırsal kesim arsaları, altyapı sorunu nedeniyle Dikmenli gençleri isyan ettirdi.

Kırsal kesim arsası olan ve yıllardır hiçbir şekilde değerlendiremeyen ve yıllardır çalmadık kapı bırakmayan gençler, bu kez de İçişleri Bakanlığı Genel Koordinatörü Durali Güçlüsoy’u ziyaret etti. Güçlüsoy’dan, 2018 yılının üçüncü ayında tüm altyapı sorunlarının çözüleceğine ilişkin söz aldı.

2011 yılında UBP hükümeti tarafından Dikmen’de dağıtılan ve halen daha altyapısı tamamlanmayan 129 parsellik bazı kırsal kesim arsası sahipleri ile İçişleri Bakanlığı Genel Koordinatörü Durali Güçlüsoy arasında geçen ılımlı görüşmede umutlar yeniden yeşerdi.

13 Eylül’de gerçekleşen görüşmede, yaşananları anımsatan arsa sahipleri, ödeme gerçekleştirdiklerini ve buna rağmen hiçbir çalışma yapılmadığını belirtti.

Güçlüsoy, görüşmede, 2018 yılının sonuna kadar tüm kırsal kesim arsalarının altyapı sorunlarının çözüleceğini söyledi. Güçlüsoy, en kötümser tablo içerisinde bile 2018 yılının üçüncü ayında tüm altyapı sorunlarının çözüleceğini ifade etti.