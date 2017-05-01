Kıbrıs’ın kuzeyinin kanayan yarası iş güvenliğinde acı tablo 6 yılda 46 ölümlü iş kaza... İş kazalarında 2011 yılından bu yana 46 işçinin hayatını kaybettiği kayıtlara geçti.

Son yıllarda çok sayıda yaralanma ve ölümle neticelenen iş kazalarına karşın, inşaatlarda ‘yeterince önlem’ alınmadı, tedbirsizlik başka alanlara da yayıldı.

2016 yılında 7 işçi ekmek parası için ter dökerken yaşamını yitirirken, 2017’nin ilk 4 ayında da iş kazalarında 3 kişi yaşamını yitirdi.

2011: 6 ölüm

2012: 4 ölüm

2013: 7 ölüm

2014: 6 ölüm

2015: 13 ölüm

2016: 7 ölüm

2017: 3 ölüm (ilk 4 ayda)

2017’nin ilk 4 ayında da 3 ölüm…

Kıbrıs'ın kuzeyinde, devlet ihaleleri dahil 'iş güvenliğinden yoksun' çalışma koşulları devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, 83 iş kazasında 7 işçi yaşamını kaybetmişti. İş cinayetleri bu yıl da 3 işçinin yaşamını kaybetmesiyle devam ediyor.

7.5 metreden düştü…

İş kazaları bu yılda ‘canımızı almaya’ devam ediyor… En son 21 Nisan 2017 saat 07:30 sıralarında, Çatalköy’de yapımı devam etmekte olan otel inşaatında çalıştığı sırada dengesini kaybederek 7.5 metre yükseklikten beton zemine düşen Pakistan uyruklu Mohammad Kahwar (E-32), yaşamını yitirdiği iş kazası ile, bu yılın ilk 4 ayında yaşamın yitirenlerin sayısı da 3’e ulaştı.

Beton mikserine düşen işçi feci şekilde can vermişti…

Çayırova'daki iş kazasında, beton mikserine düşen Bangladeş uyruklu işçi feci şekilde can vermişti…

4 Şubat 2017 tarihinde saat 19:00’da Çayırova’da faaliyet gösteren bir beton şantiyesinde işçi olarak çalışan İdris Dhali’nin şantiye içerisinde bulunan panmikserin içine düşerek yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

En fazla ölüm 2015’de yaşandı

Son altı yılda en fazla ölüm 2015 yılında yaşandı. 2015 yılında yaşanan çok sayıda iş kazasında 13 işçi hayatını kaybetti.

2011 yılında ise 6 kişi, 2012’de 4 kişi, 2013’de 7 kişi 2014’de yılın da 6 kişi iş kazası kurbanı oldu. İnşaat patlaması yaşanan ülkemizde sorumlu müteahhit firmalar, işçilerine gerekli önlemleri almada ‘uyarıcı’ olmazken, işçilerin de duyarsızlığı bu noktada devam etti.

İnşaat veya yüksekten düşme ilk sırada…

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (DEV-İŞ) verilerine göre, KKTC’de 2016 yılında toplam 83 iş kazası yaşandı bu kazalarda 7 kişi yaşamını yitirdi.

DEV-İŞ’in istatistiklerine göre, KKTC’de son 14 ayda meydana gelen iş kazalarının büyük çoğunlu inşaatta meydan gelirken kazalar, genellikle yüksekten düşmeye bağlı olarak yaşandı.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (DEV-İŞ) verilerine göre, KKTC’de 2016 yılında toplam 83 iş kazası yaşandı bu kazalarda 7 kişi yaşamını yitirdi.

KKTC’de 2016 yılında iş kazası sonucu yaşamını yitiren 7 işçiden 6’sı da inşaat işçisiydi.

‘Ucuz işgücü’ altında eziliyorlar!..

Ülkemizde bu yıl meydana gelen iş kazalarında, yaralanan ya da hayatlarını kaybeden çoğu işçilerin üçüncü ülke vatandaşı oldukları da dikkat çekiyor.

Ocak ayında meydana gelen iş kazalarında hayatını kaybeden 2 kişinin Bangladeş uyruklu kişiler olduğu kayıtlara geçerken, yaralanan kişiler arasında biri Rus olmak üzere Türkiye kökenli işçiler de yer aldı.

Bir süre önce YENİDÜZEN’e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Emek-İş Genel Sekreteri Hasan Yıkıcı, son 5 yılda uzak doğudan gelen insan sayısında artış görüldüğüne ve bu insanların en ağır işlerde daha ucuz maaşlarla çalıştırıldıklarına işaret etmişti.

Yıkıcı, iş kazalarıyla ilgili çok ciddi önlemler alınmadığı ve yaptırımlar yapılmadığı sürece bu kazaların devam edeceğini vurgulamıştı.