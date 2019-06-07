6 yaşındaki Sierra için aramalar yeniden başlıyor

Seri katil Nikos Metaksas’ın öldürdüğü 7 kişiden ( 5’i kadın ve 2’si çocuk) birisi olan 6 yaşındaki Sierra’nın cesedine ulaşılması için Memi göletindeki çalışmaların yeniden başlayacağı belirtildi.

Kıbrıs’ın güneyinde yayınlanan Fileleftheros gazetesi, Metaksas’ın öldürdüğü 7 kişiden 6’sının cesedine ulaşıldığını, geriye sadece yine aynı kişi tarafından öldürülen Mary Rose’un 6 yaşındaki kızı Sierra’nın bedenine ulaşılmasının kaldığını belirtti.

Habere göre “Kırmızı Göl’”deki cesetlerin aranması çalışmalarına katılan Brasal Dalgıçlık Hizmetleri Müdürü Edward Branko, Memi göletine ilişkin olarak yaptığı açıklamada oradaki koşulların farklı olduğunu, Memi göletinin daha derin olduğunu ifade etti.

Branko, oradaki derinliğin, “Kırmızı Göl’”deki gibi 20 metre değil, 60 metre olduğunu, ancak buradaki suyun daha berrak olduğunu ve orada çarşafa sarılmış, çimento bloğuyla küçük bir çocuk cesedi arayacaklarını ve tüm imkanları kullanacaklarını söyledi.

Öte yandan Alithia gazetesi EMAK (Özel Afet Müdahale Birimi) ekiplerinin, robot kameralarla birlikte Memi göletindeki araştırmalara bugün de devam edeceğini yazdı.

Gazete araştırmaların, tüm gerekli ekipmanların Memi göletine taşınmasına kadar, dalgıçlar olmadan devam edeceğini de belirtti.

Habere göre Rum İtfaiye Müdürü Markos Trangalos, ilerleyen saatlerde Sonar sistemiyle birlikte göletin haritası içerisinde ortaya konulan belirli hedeflerin incelenmesinin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Trangalos, araştırmalara katılacak olan ekibin çalışmasının, Memi göletindeki alanın daha geniş, suyun daha derin olması nedeniyle Kırmızı Göl’e göre, çok daha zor olacağını söyledi.

Trangalos burada valiz değil küçük bir çocuğunun bedenini arayacaklarını ifade etti.

Gazete haberinde ayrıca Metaksas’ın, Badoo sohbet sitesi aracılığıyla konuştuğu 3 kadının da-bunların öldüğü anlamına gelmeksizin- aranmakta olduğunu yazdı.

Gazete bu kişilerin kayıp olarak bildirilmediğine dikkat çekerken bu kişilerin muhtemelen yurt dışında olduğunu belirtti.

Metaksas’a yeni tutuklama emri

Öte yandan Fileleftheros gazetesi seri cinayeti işleyen RMMO subayı Nikos Metaksas’ın, tutukluluk emrinin 7’inci kez uzatılması için bugün mahkeme önüne çıkarılmasının da beklendiğini yazdı. (tak)