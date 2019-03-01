6 üniversitenin kurulum izni askıda

1- Yükselen Üniversitesi 2- Mesarya Teknik Üniversitesi 3- Kıbrıs Milenyum Üniversitesi 4- Yenikent Üniversitesi 5- Akacan Üniversitesi 6- 15 Temmuz Üniversitesi

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), yüksek öğrenimle ilgili yeni bir karar üretti, 6 üniversitenin ‘kurulum iznini’ askıya aldı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, kurulum izni askıya alınan üniversitelerin isimlerini paylaşmazken, “Aralarında basında tartışılan bir isme ait de üniversite var” demekle yetindi.

YENİDÜZEN söz konusu üniversitelerin şonlar olduğu bilgisine ulaştı: Yükselen Üniversitesi, Mesarya Teknik Üniversitesi, Kıbrıs Milenyum Üniversitesi , Yenikent Üniversitesi, Akacan Üniversitesi, 15 Temmuz Üniversitesi.

Hasgüler, bu sayıya 3 üniversitenin daha eklenebileceğini bilgisini de vererek, alınan kararın, Eğitim Bakanlığı’na iletildiğini kaydetti.

Öte yandan Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler ise alınan kararın ‘iptal’ değil, ‘askıya alma’ olduğunu söyledi, süreç içerisinde izinleri askıya alınan üniversitelerin gerekli kampüs, alt yapı ve yasa çerçevesindeki yatırımları yaptıkları taktirde öğretime başlayabilmek için YÖDAK’a başvuruda bulunabileceklerini de sözlerine ekledi.

Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan da üniversitelerin yükümlülükleri yerine getirmesi halinde öğrenime başlayabileceklerini kaydetti.

YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler:

“3 üniversite daha eklenebilir”

YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, kamuoyunda üniversite tartışmalarının çok fazla yarar sağlamadığı gerekçesiyle, kurulum izni askıya alınan üniversitelerin isimlerini paylaşmadı.

Hasgüler, söz konusu üniversitelerin eski yasaya göre kurulduklarını, izinlerin iki dönem önceki bakanlık tarafından verildiğine işaret etti.

6 üniversitenin de öğretime başlama ile ilgili ciddi ilerleme sağlamadıklarını belirten Hasgüler, beklenen performansı göstermediklerini ifade etti.

Hasgüler, hepsinin de iki yıla yakın takip edildiğini dile getirerek, “Bu sürede kampüse sahip olması asgari olan 3 fakülte ve 6 bölüm gerekiyordu. Söz konusu üniversitelerin bunları kısa sürede gerçekleştiremeyeceğine kanaat getirdik” dedi.

Eğitim Bakanlığı’nın vereceği karar ile durumun şekilleneceğini belirten Hasgüler, “Eski yasa ile kuruldukları için son kararı bakanlık verecek” şeklinde konuştu.

Hasgüler, bu sayıya benzer durumda olan 3 üniversitenin daha eklenebileceğini sözlerine ekledi.

Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler:

“Gerekli yatırımlar yapıldığı takdirde, öğretime başlayabilmek için YÖDAK’a başvurabilecekler”

Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler ise alınan kararın ‘iptal’ değil, ‘askıya alma’ olduğunu söyledi, kararla ilgili gerekli dağıtımın bakanlığa yapılmaması nedeniyle üniversitelerin isimlerine yönelik bilgi paylaşmanın doğru olmadığını kaydetti.

YÖDAK’ın söz konusu üniversitelerin öğretime başlamak için yeterli olmadıklarına kanaat getirerek, izinlerini askıya aldığını ifade eden Öztürkler, alınan kararına Eğitim Bakanlığı’na bildirildiğini belirtti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Öztürkler, izin iptali olmadığı için bakanlığın üniversitelerin ön açma izinleriyle ilgili yasal anlamda karar almasının da söz konusu olmadığını belirtti.

Ayrıca Öztürkler, süreç içerisinde izinleri askıya alınan üniversitelerin gerekli kampüs, alt yapı ve yasa çerçevesindeki yatırımları yaptıkları taktirde öğretime başlayabilmek için YÖDAK’a başvuruda bulunabileceklerini de sözlerine ekledi.