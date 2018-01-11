6 ünite kan aranıyor
Kalp ameliyatı olacak Ahmet Hacet isimli hasta için 6 ünite A rh + (pozitif) kana ihtiyaç duyulduğu bildirildi.
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Kalp ameliyatı olacak Ahmet Hacet isimli hasta için 6 ünite A rh + (pozitif) kana ihtiyaç duyulduğu bildirildi.
Hacet’in ailesi, kan verebilecek kişilerin Lefkoşa Devlet Hastanesi Kan Bankası’na Ahmet Hacet adına bağışta bulunmalarını, 0533 877 95 68 ile 0533 839 12 14 telefon numaraları ile irtibata geçmelerini istedi.
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Etiketler : ACİK KAN
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