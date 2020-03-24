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  3. 6 uçuşla toplam 840 yolcu Avrupa’ya taşınacak
6 uçuşla toplam 840 yolcu Avrupa’ya taşınacak

6 uçuşla toplam 840 yolcu Avrupa’ya taşınacak

Salamis Hotel, Port View ve Oscar Park Hotel’de konaklayan turist kafileleri ülkelerine dönüyor.Başbakan "An itibarı ile 500’e yakın Alman Vatandaşı ülkelerine doğru yola çıkmıştır" dedi. 11.45 itibarıyla 3 uçak kalkış yaptı, son uçak bu akşam 23.00'te...

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Mağusa Bölgesi’ndeki Salamis Bay Conti Resort Hotel, Port View ve Oscar Park Hotel’de konaklayan turist kafileleri ülkelerine dönüyor.

İlk corona virus vakasının görüldüğü Alman turist kadın ile corona virüs bulaşan eşinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından bugün sağlıklı olarak ülkelerine dönüyor.

Bunun yanında Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlemiş olduğu karantina standartlarına uygun olarak gözetim altında tutulan turist kafileleri de, karantina sürelerinin dolmalarının ardından ülkelerine dönüyor.

Başbakan Ersin Tatar  "An itibarı ile 500’e yakın Alman Vatandaşı ülkelerine doğru yola çıkmıştır" açıklamasında bulundu, Almanların gün boyunca ülkeden çıkış yapacağına işaret etti

COVID19 Salgını nedeni ile 14 gündür gözlem altından tuttuğumuz Alman Misafirlerimizi, ülkelerine sağ salim göndermeye başlamış bulunuyoruz. Şu an ikinci uçağımız da havalanmıştır. Böylelikle an itibarı ile 500’e yakın Alman Vatandaşı ülkelerine doğru yola çıkmıştır. Transferler gün boyunca devam edecektir. Garantina süresi boyunca misafirlerimizle ilgilenen başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm görevli vatandaşlarımıza da halkım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

 

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Turist kafilesini taşıyan otobüs şoförlerinden Salahi Debreli gerekli sağlık önlemlerinin alınarak turistlerin sabahın ilk saatlerinden  itibaren havaalanına götürmek üzere topladıklarını ifade etti.

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Turist kafileleri sabahın erken saatlerinden itibaren otellerinden çıkış yaparak otobüslerle sıkı tedbirler içinde Ercan Havaalanı’na götürüldü.

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6 UÇUŞLA TOPLAM 840 YOLCU AVRUPA’YA TAŞINACAK

Bu sabah saat 06:00’da 3’ü çocuk 104 Alman vatandaşını taşıyan uçak Almanya’nın Dresden şehrine inmek üzere Ercan Havaalanı’ndan  ayrıldı.
Gün içerisinde  4 uçak daha kalkacak ve bu uçaklarla 684 Alman ve İsveç vatandaşı yolcu taşınacak.
Yarın sabah  Ercan’dan ayrılacak uçakla ise 52 Fransız vatandaşı Antalya üzerinden Marsilya’ya  götürülecek.

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