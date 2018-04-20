Çiftlik Bank soruşturmasında, aralarında şirketin CEO'su Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 6 şüpheli hakkında kırmızı bülten düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüphelinin tutuklandığı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı, 15 şüphelinin ise haklarında çıkarılan yakalama kararları doğrultusunda halen arandıkları belirtildi. Bu şüphelilerden 6'sı hakkında ise kırmızı bülten düzenlendiği bildirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

2 kişinin iadesi talep edildi

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı uyarınca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalara devam edildiği aktarılan açıklamada, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Uruguay ve Bulgaristan ülkelerinden haklarında kırmızı bülten çıkarılan Osman Naim Kaya ve Düzgün Genç'in iadelerinin talep edildiği, yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adli makamlarına yazı yazılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki eylemlerle ilgili bilgi, belge ve el koyma taleplerinde bulunulduğu bildirildi.