Karayolları Eski Müdürü Erduran yıllar önceki ‘Ciklos’a kamyon yasağı’nı anımsattı: “Kamyonun frenleri patlamış Girne’ye kadar girmişti… 6 kişi ölmüştü...

” Fehime ALASYA

Özel izin ile önce üç aylığına ağır vasıta ve bazı büyük iş araçlarına açılan, sonra kapatılan Lefkoşa-Girne Anayoluyla ilgili hiçbir açıklama yapılmamasını eleştiren Karayolları Dairesi Eski Müdürü Hasan Nihat Erduran, bir an önce kamuoyunun aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Yıllar önce ‘Ciklos’a kamyon yasağı’ nedenini anımsatan Erduran, Ciklos’ta bir kamyonun frenleri patlamış ve Girne’ye kadar girmiş ve 6 kişi ölmüştü. Bir diğer kazada ise tank tırın üzerinde kaydı ve öndeki arabayı kıstırmıştı, ölümlü kazaydı. Bu olaylardan sonra emirname çıkarıldı ve Girne’nin içine girişi yasaklamıştı” dedi.

Yapılan denetimler, güvenlik önlemleri ve bunun gibi bazı konuları kamuoyu ile paylaşılması gerektiğine değinen Karayolları Dairesi Eski Müdürü Hasan Nihat Erduran, yapılacak olan açıklama ile vatandaşı rahatlatmak gerektiğine dikkat çekti.

Birçok sürücü tarafından ağır vasıtalar nedeniyle ‘Tehlikeli’ olarak adlandırılan Girne-Değirmenlik Dağyolu salon araç sürücülerinin tercihi arasında yer almıyor. Büyük araçların girmesinin yasak olduğu gerekçesi ile Lefkoşa-Girne Anayolu’nu kullanan birçok sürücü bu durumdan rahatsız. Pek çok sürücünün, güvenilir olduğu gerekçesi ile dağ yoluna alternatif olarak kullandıkları bu yolun yüklü kamyon ve büyük iş araçlarına açılması sürücülerin ve kamuoyunun eleştirisini topladı.

“Açıklama yapıp vatandaşı rahatlatmaları gerekiyor”

Karayolları Dairesi Eski Müdürü Hasan Nihat Erduran, gerekli önemlerin alınması, polis ile istiare içerisinde çalışılması gerektiğini ifade ederek, biran önce açıklama yapılması, vatandaşın endişe ve kaygılarını ortadan kaldırması gerektiğinin altını çizdi.

Görevde olduğu süre içersinde kendisinin de özel izinle bu tarz bir uygulama gerçekleştirdiğini ifade eden Erduran, risk hesaplaması yaparak, kamu yararına olan proje için böyle bir duruma onay verdiğini hatırlattı. Erduran; “Daha önce biz de kararname ile özel izin çıkarmıştı, su işleri için nakliye kamyonlarıydı, iki aylık bir dönemdir. Borular ve malzemeler Güzelyurt’tan Lapta’ya gitmesi gerekirdi. Gerekli araştırmaları yaptık. Değirmenlik Dağyolu’nu kullanmak büyük bir riskti o yüzden bu izni aldık. Risk hesaplaması yaptık ve öyle karara verdik. Su şebekesi için boru taşıyan araçlardı. Genel kamu yararına olduğu içindi. Su şebekesi bir an önce bitirilecekti. Şu anki çalışma da belki kamu yararına bir ihaledir bilemiyorum. Eşitliği bozmamak lazım bir müteahhide ver, diğerine verme olmaz, eşitlik bozulmamalı” şeklinde konuştu.

“Trafik sıkışıklığı yaşanacak”

Geçmiş yıllarda ağır ve büyüklü vasıtaların sebep olduğu ve ölümle sonuçlanan bazı kazalardan dolayı, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun trafiğe kapatıldığını anımsatan Erduran, oluşabilecek tehlikelere dikkat çekerek, “Trafik sıkışıklığı yaşanacak çünkü ağır ve yüklü kamyonlar yavaş inip çıkarlar, sol şeridi işkâl ederler. Vatandaşların sağ şeridi kullanması gerekiyor. Önceki yıllarda Ciklos’ta bir kamyonun frenleri patlamış ve Girne’ye kadar girmiş ve 6 kişi ölmüştü. Bir diğer kazada ise tank tırın üzerinde kaydı ve öndeki arabayı kıstırmıştı, ölümlü kazaydı. Bu olaylardan sonra emirname çıkarıldı ve Girne’nin içine girişi yasaklamıştı” dedi.

“Özel uygulamalarla vatandaşın güvenliği sağlanabilir”

Bu yolun özel izinle ağır ve yüklü vasıtalara açılmasıyla birlikte çeşitli çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çeken Erduran, özel uygulamalarla vatandaşın güvenliğinin sağlanabileceğine dikkat çekti. Erduran, konuşmasında “Yolu kullanacak olan kamyonların dört dörtlük muayenesi olmalı. Yükü sekiz tonu geçmemeli, aksi takdirde hem yola hem de kendi aracına zarar verir. Bunlar hep risktir. Bazı durumlarda bu durum daha az risklidir. Madem bu gereklidir ve çok fazla kamyon vardır, oraya kaçış rampası yapılmalı. Yani herhangi bir tehlike durumunda rampa olmalı, kamyon saplanıp durmalı, vatandaşa tehlike yaratmamalı. Su bariyeri atılabilir, herhangi bir fren arızasında kamyonun vurup durabileceği şeylerdir” ifadelerine yer verdi.

“Açıklama yapıp vatandaşı rahatlatmaları gerekiyor”

“Durum detaylandırılmalı” diyen Erduran, biran önce Karayolları Dairesi tarafından açıklama yapılması gerektiğine dikkat çekti. İlgili mercilerin sıkı denetimi dâhilinde bu tarz çalışmanın yapılmasını uygun bulduğunu ifade eden Erduran, “Açıklama yapıp vatandaşı rahatlatmaları gerekiyor. Durum detaylarıyla anlatılmalı. Her şey devletin kontrolünde olmalı. Biz yaparken hiç tehlikeli bir durum olmamıştı, polis ile işbirliği içerisindeydik, verilen plakalar denetleniyor, polis sürekli kontrol yapıyordu. Kamyonlar verdiğimiz plakanın haricinde ise ceza yazılıyordu.” dedi.