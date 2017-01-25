6 öğrenci yaralı!

İskele-Lefkoşa anayolu üzerinde Sınırüstü kavşağı yakınlarında az önce içerisinde öğrencilerin bulunduğu bir minibüs kontrolünü kaybederek, bariyerlere çarptı.

Kaza sonucunda yol içerisinde yan durabilen minibüsteki 7 öğrenciden 6'sı yaralanarak Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan 6 öğrencinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik kazası, Polis Basın Bülteninde şu şekilde yer aldı;

TRAFİK KAZASI

25.01.2017 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Ercan-İskele Anayolu üzerinde, Maşallah MENEKŞE (E-53), yönetimindeki TKC 875 plakalı minibüs ile İskele istikametine doğru dikkatsizce seyretmesi sonucu, Sınırüstü kavşağı yakınlarında sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerle çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmiştir.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan yedi öğrenci (Feyza BAL (K-17), Bünyamin MEHMETOĞLU (E-15), İsmail ASLAN (E-12), İpek TOKTAŞ (K-14), Ömer ARSLAN (E-11), Yusuf TEMEL (E-14) ve Mücelle Nur AYHAN (K-15)) hafif şekilde yaralanarak kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alınmışlardır. Minibüs sürücüsü Maşallah MENEKŞE tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.