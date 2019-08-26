6 mülteci belirlendi, 5’i aranıyor

Dila ŞİMŞEK

Yeşilköy ile Yenierenköy arasındaki sahilde, terk edilmiş bir sürat teknesinin bulunmasının ardından polis 5 erkek 1 kadın olmak üzere 6 mülteciye ulaştı.

Polis Basın Subaylığı, ulaşılan kişilerin 18 ile 35 yaş arasında olduğunu açıkladı.

Tespit edilen 6 kişi, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde çıkarılırken YENİDÜZEN’e konuşan Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Cumartesi akşamüstü teknenin bulunması ardından polisle birlikte geniş çaplı bir arama yapıldığını ve 5 kişinin daha ‘arandığını’ kaydetti.

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, 5 kişinin ‘ovada, 1 kişinin ise köyün içinde’ tespit edildiğini belirtti.

“5’i ovada, 1’i ise köyün içinde olmak üzere 6 mülteciye ulaşıldı”

Başkan Yeşilırmak, arama sürecinde bölge halkından yardım istendiğini, yabancı uyruklu kişilerin belediyeye veya karakola bildirilmesini talep ettiklerini belirtti.

Yeşilırmak, “Aranan 11 kişiden 6’sına ulaşıldı. 5 kişi halen aranıyor. Teknenin kaçak olduğu belliydi bu sebeple mülteci olabileceğini düşünerek hemen harekete geçtik. Halkın da ihbarı ile 5’i ovada, 1’i ise köyün içinde olmak üzere 6 mülteciye ulaşıldı. Tespit edilen mültecilerin 5’i erkek, biri ise kadın” şeklinde açıklamada bulundu.

Yeşilırmak, Mülteci Hakları Derneği’nden kimsenin kendisiyle veya belediyeyle iletişime geçmediğini de ifade etti.

Ulaşılan kişiler dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ndeydiler…

Yeşilköy’deki bir arazide, Suriye uyruklu olduğu tespit edilen 6 kişi, dün sabah saat 10:00’da Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı, aleyhlerinde 3’er gün tutukluk emri alındı.

Söz konusu kişilerin Cumartesi günü terk edilmiş halde bulunan sürat teknesi ile geldiklerine inanılıyor.

Polis, bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.