6 milyon TL’ye mal oldu

Yenilenen Gönyeli- Boğazköy anayolu (Eski Girne Yolu) törenle açıldı. Törene hükümet yetkilileri ve bölge muhtarları, ihaleyi alan Tosun Group yetkilileri ve çalışanları ile Gönyeli ve civar köy halkı katıldı. Boğazköy Muhtarı Yüksel Çağlar, yılarca, adeta “kanayan bir yara” olarak nitelenen yolun yapımında birçok zorluk yaşanmasına rağmen Belediyenin de yardımıyla zorlukları aşarak yola devam ettiklerini kaydetti. Projeye onay veren Başbakan ve hayata geçmesini sağlayan Ulaştırma Bakanı Dürüst’e teşekkür eden Çağlar, Tosun Group sahibi Ali Tosun ve ekibine de teşekkür ederek, yolun ihtiyaç duyduğu kamera sistemlerinin bir an önce kurulmasını ve geçmiş acıların yeniden yaşanmamasını diledi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de, yaklaşık 14 buçuk ay önce hükümete ilk geldikleri zaman Başbakanın verdiği ilk talimatların içinde Akıncılar ve Gönyeli-Boğaz yollarının bulunduğunu belirterek, TC yetkilileriyle istişarelerin ardından çalışmaların başlatıldığını söyledi.