6 metre yükseklikten düştü!

Girne’de dün meydana gelen iş kazasında 46 yaşındaki Alper Demirci ağır yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre, dün sabah saat 08.00 sıralarında Girne’de yapımı devam eden bir binada iskelenin üzerinde olduğu sırada dengesini kaybeden Alper Demirci, 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Demirci, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gördüğü ilk tedavinin ardından Yakın Doğu Hastanesi’nin yoğun bakım servisine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.