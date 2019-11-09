6 kişiye daha yurttaşlık

Dila ŞİMŞEK

Bakanlar Kurulu kararıyla 6 kişiye ‘gerekçeli’ yurttaşlık verildi. Yurttaşlıklar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ülkede doğan veya çok küçük yaşlarda ülkeye gelip eğitimini burada tamamlayan 6 kişiye daha KKTC Yurttaşlığı verildi.

5 Kasım’da Resmi Gazete’de yayınlanan yurttaşlıklar, gerekçeleriyle birlikte detaylı olarak yer aldı.

Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar Kurulu kararlarına göre, yurttaşlığa alınan kişilerin, burada doğup büyümüş olması, eğitimini burada tamamlamış veya yıllardır ülkede çalışmakta olduğu gerekçeleriyle yurttaş olduğu ifade dildi.

Yayınlanan kararlarda; yurttaşlığa alınan kişilerin, en az 10 yıldır ülkede yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşını doldurduktan sonra da ya çalışma izni ya da öğrenci izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği veya çalışma izni ile çalıştığı, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu süre şartlarına uygun olduğu, tüm bunların yanında ise anne veya babalarının da resmi kararla yurttaş yapıldığına yer verildi.

Yurttaşlığa alınan isimler:

Yurttaşlığa alınan isimler, 5 Kasım 2019’da Resmi Gazete’de yayımlandı. İsimler şu şekilde: Murat Karagenç, Mahmut Çelik, Zeynep Sude Kankur, Mehmet Emir Beyge, Nazire Şanverdi ve Esma Şeker.

Resmi Gazete’de yer alan gerekçeler ise şu yönde:

Murat Karagenç:

Bakanlar Kurulu, 25.5.1974 İslahiye doğumlu Murat Karagenç'in, 2015 yılından itibaren ülkemizde yaşamaya başladığı, KKTC Aikido Federasyonu'nda antrenör olarak çalışıp milli sporcular yetiştirdiği, çalışma izni bulunduğu, 2 çocuğunun da ülkemizde eğitim aldığı gibi gerçekleri göz önünde bulundurdu. Karagenç’in babasının 1974 Barış Harekatı’na katıldığı, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildi. Bakanlar Kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (Ç) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından, Murat Karagenç'in KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi.

Mahmut Çelik:

1.2.1983 Reyhanlı doğumlu Mahmut Çelik'in, 1987 yılından beri ülkemizde yaşadığı, ilkokul eğitimini ülkemizde tamamladığı Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'ndan berberlik eğitimi aldığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, çalışma izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği, 18 yaşından sonraki yaşamının büyük bir kısmını ülkemizde geçirmesini ele aldı. Çelik’in iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildi. 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından, Mahmut Çelik'in KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi.

Zeynep Sude Kankur:

Bakanlar Kurulu, 29.6.2001 Lefkoşa doğumlu Zeynep Sude Kankur'un doğumundan beri ülkemizde yaşadığı, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde üniversite eğitimine devam ettiği ve eğitiminden dolayı giriş-çıkış yaparak ülkemizde kalmaya devam ettiği gözlemlendi. Kankur’un ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşından sonraki yaşamının büyük kısmını KKTC'de geçirmiş olduğu, anne ve babasının KKTC yurttaşlığına alındığı, kendisinin 18 yaşını doldurmuş olması sebebiyle Bakanlıkça yurttaşlığa alınamadığı fark edildi. Kankur’un iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildi. 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından, Zeynep Sude Kankur'un KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi.

Mehmet Emir Beyge:

Bakanlar Kurulu, 18.8.2000 Lefkoşa doğumlu Mehmet Emir Beyge'nin, doğduğundan beri ülkemizde yaşadığı, ilkokul eğitimini ülkemizde tamamladığı, daha sonra Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'ndan eğitim aldığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşından sonraki yaşamının büyük kısmını ülkemizde geçirdiği dikkate alındı. Beyge’nin babasının Yurttaşlık Yasası'nın 8'inci maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca Bakanlık onayı ile yurttaşlığa alındığı, kendisinin ise 18 yaşını doldurmuş olması sebebiyle Bakanlıkça yurttaşlığa alınamadığı fark edildi. İyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildi. 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından, Mehmet Emir Beyge'nin KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi.

Nazire Şanverdi:

10.1.1995 Lefkoşa doğumlu Nazire Şanverdi’nin, doğumundan beri ülkemizde yaşadığı, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, üniversite eğitimini Türkiye Cumhuriyeti'nde tamamladığı ve yüksek lisans eğitimine orada devam ettiğine dikkat edildi. Şanverdi’nin ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, eğitiminden dolayı giriş çıkış yaparak ülkemizde kalmaya devam ettiği, 18 yaşından sonraki yaşamının büyük kısmını ülkemizde geçirdiğine bakıldı. İyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu gözlemlendi. 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin

(1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından, Nazire Şanverdi’nin KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi.

Esma Şeker:

Bakanlar Kurulu, 24.6.1999 Bozova doğumlu Esma Şeker'in, 2006 yılından beri ülkemizde yaşadığı, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü gözlemlendi. Şeker’in üniversite eğitimi almakta olduğu ve öğrenci izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği, 18 yaşından sonraki yaşamının büyük kısmını ülkemizde geçirdiğine dikkat edildi. Babasının Yurttaşlık Yasası'nın 8'inci maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca, Bakanlık onayı ile yurttaşlığa alındığı buna bağlı olarak annesinin de yurttaşlığa alındığı, kendisinin 18 yaşını doldurmuş olması sebebiyle Bakanlıkça yurttaşlığa alınamadığı fark edildi. Şeker’in iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildi. 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından, Esma Şeker'in KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi.