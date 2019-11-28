6 kişiye daha yeni yurttaşlık
Bakanlar Kurulu 19 Kasım 2019 ve 25 Kasım 2019 tarihlerinde aldığı kararla, 6 kişiye yeni yurttaşlık verdi.
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Bakanlar Kurulu 19 Kasım 2019 ve 25 Kasım 2019 tarihlerinde aldığı kararla, 6 kişiye yeni yurttaşlık verdi. Yaşar Akçay, Eugenia Kuşçu, Gamze Kırdağ, Hatice Kaya, Kenan Yumuşak ve Kemal Bozlar isimli kişiler KKTC yurttaşlığına alındı. Yeni yurttaşlıklar 27 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.
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Etiketler : yurttaşlık, resmi gazete
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