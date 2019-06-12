6 KİŞİLİK LİSTE

Lefkoşa Surlariçi’nde son günlerde yaşanan, toplumun huzurunu kaçıran kavga olaylarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Ekim 2018’de ‘bölgedeki işletmelerin huzurunu kaçırıp haraç ve rant elde etmeye çalışan’ 6 kişilik listeyi isim isim dönemin İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars’a sunduğunu açıkladı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Harmancı, listede şüpheli gördüğü kişilerin doğum tarihleri ve adreslerinin de belirlenerek, bakanlıkla paylaşıldığını ifade etti.

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı, Harmancı tarafından bakanlığa böyle bir liste sunulduğunu doğruladı, o dönemde şüpheli görülen isimleri Polis Genel Müdürlüğü’ne ilettiklerini belirtti.

Bakanlıktan alınan resmi bilgiye göre; bu listede yer alan bir kişinin son yaşanan olaylarda tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı ise İçişleri Bakanlığı tarafından kendilerine böyle bir listenin sunulmadığını belirtti.

1- Harmancı: 6 kişilik listeyi Ekim 2018’de isim isim dönemin İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars’a sundum

2- POLİS: İçişleri Bakanlığı tarafından tarafımıza böyle bir liste sunulmadı

3- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Böyle bir liste sunuldu, o dönemde şüpheli görülen isimleri Polis Genel Müdürlüğü’ne ilettik, son olayda bu isimlerden biri tutuklandı

Bakanlık: Polise bildirdik

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ise o dönemde bakanlığa iletilen, şüpheli görülen 6 kişilik listeyi Polis Genel Müdürlüğü’ne ilettiklerini açıkladı.

Bakanlıktan alınan resmi bilgiye göre; bu listede yer alan bir kişinin son olaylarda tutuklandığını da doğruladı.

Harmancı’nın verdiği bilgi sonrasında inceleme yaptıklarını, söz konusu listede yer alan 3 kişinin o dönemde adada olmadığı, çıkışlarının görünmesine rağmen giriş tarihlerinin belli olmadığı bakanlık tarafından tespit edildi.

2 kişi çalışma izni, 1 kişi de ikamet izni ile adada bulunuyordu.

Polis: Böyle bir liste sunulmadı

Polis Basın Subaylığı ise İçişleri Bakanlığı tarafından kendilerine böyle bir listenin sunulmadığını açıkladı.

6 kişiden 1’i listedeydi…

Elde edilen bilgiye göre; LTB Başkanı Harmancı’nın Ekim 2018’de tespit ederek, İçişleri Bakanı’na sunduğu listede yer alan S.Ç isimli kişi, Surlariçi’nde geçtiğimiz gün yaşanan kavgaya da karıştı.

Zanlı, olayların ardından polis soruşturmasına bağlı olarak tutuklandı. Dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlının ülkede ‘turist’ statüsünde bulunduğu tespit edildi, hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

LTB Başkanı Harmancı:

“6 kişilik listeyi bakana ilettim, ilgileneceğini söylemişti”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, söz konusu bölgede rahatsızlık yaratan 6 kişilik listenin Ekim 2018’de İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars’a ilettiklerini söyledi.

Harmancı, “Şüpheli olduklarını gördüğüm için bilgi verdim. Ayşegül Hanım, ilgileneceğini söylemişti” dedi.

Listedeki kişilerin, Surlariçi’nde geçtiğimiz gün yaşanan olaya karışan kişiler olup olmadığını bilmediğini de belirten Harmancı, tespit edilenlerin adlarını paylaşmadı.

Yaptıkları araştırmada şüpheli görülen kişilerin bir kısmının kaçak olduğunun tespit edildiğini de sözlerine ekledi.

Sosyal medyada da paylaştı…

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu, şu ifadelere yer verdi: Son olarak geçtiğimiz günlerde Surlariçi bölgesinde yaşanan olaya değinmek istiyorum, olaya küçük resimden bakmaya devam edersek bölge özelinde konuşmaya ve sadece hayıflanmaya devam ederiz. Olay ülke genelinde yaşanan mafyalaşmanın, gece kulüplerinde yaşanan rant kavgalarının genele yayılmasıdır.

Bu bölge özelinde işletmelerin huzurunu kaçırıp haraç ve rant elde etmeye çalışanların Ekim 2018 tarihinde isim isim, doğum tarihlerine kadar nerede yaşadıklarına kadar yaptığımız tüm tespitleri bu konuya ilişkin en üst makama bildirdiğimizi de belirtmek isterim.

Bizler bölgenin canlı tutulması için burada yaşayan gençlerin bu bölgede iş sahibi olabilmeleri için meslek edindirme kurslarından sosyal aktivitelere kadar geniş bir hizmet ağı oluşturmaya devam edeceğiz.