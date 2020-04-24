Bakanlar Kurulu, Teknecik Elektrik Santralı dizel makinalarında periyodik bakımlarının yapılması amacı ile Türkiye'den 6 kişilik teknik ekibin ülkeye girişine 14 gün karantina şartına uymaları koşuluyla izin verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Marin İstanbul Gemi Ekipmanları Proje Yönetimi Sanayi Ticaret Ltd.'den gelecek teknik ekip, Mors Ltd. ile imzalanmış sözleşme kapsamında bakım çalışmalarını yapacak.

Bakanlar Kurulu kararıyla ülkeye sefer yapan gemilerin elzem hizmetler haricinde yolcu taşımasını yasaklayan kararından muaf tutulan söz konusu 6 kişi ülkeye gelmelerinin ardından 14 gün karantinada kalacak.