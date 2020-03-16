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'6 kişi test edildi, tümü negatif'

'6 kişi test edildi, tümü negatif'

 Sağlık Bakanı Ali Pilli, kuzeyde yeni COVID -19 vakası olmadığını, son 24 saatte 6 kişiye yapılan testlerin negatif çıktığını açıkladı.

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 Sağlık Bakanı Ali Pilli, kuzeyde yeni vaka olmadığını, son 24 saatte 6 kişiye yapılan testlerin negatif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türk Ajanası Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada son 24 saatte şüpheli belirtilerin görüldüğü 6 kişiye test yapıldığını, ancak bu testlerin tümünün negatif çıktığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, test yapılan 6 kişiden 2'sinin otellerde gözlem altında tutlan kişiler arasında olduğunu, 2'sinin Kıbrıs'ın kuzeyinde bulunan Fas vatandaşı, diğer 2'sinin de ülkede bulunun İngiliz vatandaşları olduğunu söyledi. 

Kuzeyde şimdiye dek testleri pozitif çıkan 6 koronavirüs hastasının tedavileriyse sürüyor.

Dün itibariyle, güneyde 35 (2'si İngiliz üslerinde), kuzeyde 6, Kıbrıs genelinde 41 COVID -19 vakası bulunuyor.

 

 

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