'6 kişi test edildi, tümü negatif'

Sağlık Bakanı Ali Pilli, kuzeyde yeni vaka olmadığını, son 24 saatte 6 kişiye yapılan testlerin negatif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türk Ajanası Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada son 24 saatte şüpheli belirtilerin görüldüğü 6 kişiye test yapıldığını, ancak bu testlerin tümünün negatif çıktığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, test yapılan 6 kişiden 2'sinin otellerde gözlem altında tutlan kişiler arasında olduğunu, 2'sinin Kıbrıs'ın kuzeyinde bulunan Fas vatandaşı, diğer 2'sinin de ülkede bulunun İngiliz vatandaşları olduğunu söyledi.

Kuzeyde şimdiye dek testleri pozitif çıkan 6 koronavirüs hastasının tedavileriyse sürüyor.

Dün itibariyle, güneyde 35 (2'si İngiliz üslerinde), kuzeyde 6, Kıbrıs genelinde 41 COVID -19 vakası bulunuyor.