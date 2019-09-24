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  3. 6 kişi mahkemeye çıkarılacak
6 kişi mahkemeye çıkarılacak

6 kişi mahkemeye çıkarılacak

Girne Mahkemesi’nde dün Memduh Ulugün cinayet davası sonrası yaşanan olayların ardından tutuklanan 6 kişinin soruşturması polis karakolunda devam ediyor.

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Girne Mahkemesi’nde dün Memduh Ulugün cinayet davası sonrası yaşanan olayların ardından tutuklanan 6 kişinin soruşturması polis karakolunda devam ediyor.

6 kişi,   “kanunsuz topluluk oluşturmak”, “rahatsızlık”, “uygunsuz tavır” ve “hareket” suçlamasıyla tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarılacak.

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