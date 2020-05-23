Polisin dünden başlayarak bu sabaha kadar ülke genelinde yaptığı kontrollerde gece saat 00:01’den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis açıklamasına göre soruşturma sürüyor.

Foto: Arşiv