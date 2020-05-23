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6 kişi hakkında yasal işlem

6 kişi hakkında yasal işlem

 Polisin dünden başlayarak bu sabaha kadar ülke genelinde yaptığı kontrollerde gece saat 00:01’den  sonra sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Polisin dünden başlayarak bu sabaha kadar ülke genelinde yaptığı kontrollerde gece saat 00:01’den  sonra sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis açıklamasına göre soruşturma sürüyor.

Foto: Arşiv

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