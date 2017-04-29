6 işletmeye daha YIKIM EMRİ!

Ayşe GÜLER

Altın Kumsal’da özel sit alanı içerisindeki 2 izinsiz işletme için verilen yıkım kararının ardından, bölgedeki 6 işletmenin daha yıkılması kararlaştırıldı.

Mahkeme, Hüseyin Civelek, Ali Haydarçebi, Durmuş Durmuş, Şerife Aktaş, Hasan Korkmaz, Ömer Çömen’in işletmelerinin yıkılması için 2 ay süre verdi.

Aynı bölgede bulunan Mehmet Ölmez’e ait işletme ile ilgili karar ise 2 Mayıs’ta açıklanacak.

Öte yandan işletmeleriyle ilgili yıkım kararı çıkan ve hapis cezasına da çarptırılan Burhan Kalın ve Gültekin Erdoğan ile dün sözleşme imzalandı.

İmzalanan sözleşme ile her iki işletmenin yıkılmayan bölümlerinin Dipkarpaz’daki 39.5 dönümlük yeni bölgeye taşınmasıyla ilgili mutabakata varıldı.

İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz, bölgedeki 2 işletmenin yıkıldığını, 2 işletmenin Dipkarpaz bölgesinde farklı bir noktaya taşınması için sözleşme imzalandığını söyledi.

Öte yandan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Fuat Azimli ise Blue Sea Otel ile Sea Bird Otel’e kadar olan bölgede yapılan derecelendirmelere göre, hem arkeoloji hem de özel çevre koruma olan 3. bölgelerde emirname çerçevesinde inşaat müdahalelerinin yapılmasının belirlendiğini ifade etti.

Kalın ve Erdoğan ile sözleşme imzalandı…

Öte yandan işletmeleriyle ilgili yıkım kararı çıkan ve hapis cezasına çarptırılan Burhan Kalın ve Gültekin Erdoğan ile dün sözleşme imzalandı.

Devlet Emlak Malzemesi Dairesi ile atılan imzalar sonucunda her iki işletmenin taşınacağı Dipkarpaz’daki yeni alan kiralandı.

Burhan Kalın ve Gültekin Erdoğan’a ait işletmelerin bir kısmının yıkıldığı, taşınabilecek bölümlerin ise yeni yere aktarılacağı öğrenildi.

Alt yapı çalışmaları sürüyor

Bununla birlikte işletmelerin taşınacağı Dipkarpaz’da özel sit alanı dışında bölgedeki alt yapı çalışmaları da sürüyor.

Bölgede elektrik, su ve yola yönelik çalışmalar yapılıyor.

Sit alanları sınıflandırıldı, huzursuzluk arttı

Dipkarpaz’da işletmelerin taşınacağı özel sit alanı içerisinde de ‘sınıflandırılmaya’ gidildi.

Sit alanının 1.2. ve 3. sınıf olmak üzere ‘kırmızı, yeşil ve sarı’ olarak sınıflandırılarak, işletmelerin taşınacakları yerlerin belirlenmesi huzursuzluğa neden oldu.

İşletmelerin yerleştirildikleri alanların neye göre seçildiği tartışma yarattı.

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İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz

“2 işletme yıkıldı, 2 işletmeyle de sözleşme imzalandı”

İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz, bölgedeki 2 işletmenin yıkıldığını, 2 işletmenin Dipkarpaz bölgesinde farklı bir noktaya taşınması için sözleşme imzalandığını söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Yılmaz, 1 işletme ile ilgili yargı aşamasının sürdüğünü ifade ederek, diğer işletmelerin taşınması için de mahkemenin 2 ay süre verdiğini, kaldırılmaması halinde Kaymakamlığın devreye gireceğini aktardı.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Fuat Azimli:

“Hem arkeoloji hem de özel çevre koruma olan 3. bölgelerde inşaat müdahaleleri yapılabilecek”

Öte yandan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Fuat Azimli, sorunlu bölgenin hem özel çevre koruma bölgesi hem de arkeolojik olarak derecelendirilmesinin yapıldığını söyledi.

YENİDÜZEN’e çalışmalarla ilgili bilgi veren Azimli, 3-4 aylık çalışma sonucunda 1.,2. ve 3. derecelerin ortaya çıktığını kaydetti.

Azimli, Blue Sea Otel ile Sea Bird Otel’e kadar olan bölgede yapılan derecelendirmelere göre, hem arkeoloji hem de özel çevre koruma olan 3. bölgelerde emirname çerçevesinde inşaat müdahalelerinin yapılmasının belirlendiğini ifade etti.

Bu işlemlerin emirname çevresinde ve gerekli dairelerden görüş alınarak yapılabileceğini de söyleyen Azimli, çalışmalarda ahşap, kerpiç ve kum taşının kullanılabileceğini dile getirdi.

Süreç nasıl işlemişti?

Hatırlanacağı üzere 2015 Temmuz ayında İskele Kaza Mahkemesi’nde görüşülen davada, Altın Kumsal içerisinde işletmeleri bulunan Burhan Kalın ve Gültekin Erdoğan,‘yetkili makamlardan izin almadan sit alana müdahale etme’ ve ‘izinsiz inşaat yapmak’ davalarından suçlu bulunmuştu.

10 Temmuz 2015’de görüşülen ara karar duruşmasında, sanıkların avukatı Mahkemeye, sanıkların aleyhine getirilen davaların içerdiği ‘cezaların suçla orantılı olmadığı’ gerekçesiyle söz konusu yasa maddelerinin görüşülmesi için Anayasa Mahkemesi’ne havale edilmesini talep etmişti. Mahkeme, bu talebi kabul ederek, sanıklara haksızlık yapılmaması adına ilgili yasa maddelerinin görüşülmesi için konuyu Anayasa Mahkemesi’ne havale etmiş, ‘izinsiz yapılarla’ ilgili işlemlerin durdurulmasına emir vermişti. Ancak sanıkların Avukatı Öner Şerifoğlu, bazı hukuki gerekçeler nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ndeki davayı geri çekmişti. Dava yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne iade edilmişti. Cezaların suçla orantılı olmadığı’ iddiasına yönelik dava, Kaza Mahkemesi’nde yeniden görüşüldü ve iki sanık aleyhinde karara bağlanmıştı.

Daha sonra İskele Mahkemesi’nin sanıkları 3 yıl hapse mahkûm etmesi ve izinsiz yapıların yıkılmasına yönelik karar üretmişti. Bu kararın bozulması için Yüksek Mahkeme’ye başvurulmuştu. Davayla ilgili istinaf süreci 21 Nisan’da sona ermişti. Sanıkların mahkumiyeti 2 aya düşürülürken, kaçak yapıların yıkılması için verilen süre de 1 aydan 2 aya çıkarılmıştı.

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İşletmelerin taşınması için çalışmalar başlamıştı…

Dipkarpaz’da Altın Kumsal sahilindeki özel sit alanındaki ‘kaçak’ 9 işletmenin başka bir bölgeye taşınması için düğmeye basılmıştı.

İskele Kaymakamlığı, hakkında yıkım kararı çıkan 2 işletme dahil toplam 9 işletmenin Dipkarpaz’da özel sit alanı dışında, Polatpaşa Mahallesi olarak bilinen 39.5 dönümlük alana taşınması için çalışma başlatmıştı.

Davalık olan 2 işletme dahil, 9 işletmenin ‘başka bir bölgeye’ taşınmayı kabul etmesi halinde, işletmelerin yıkımı değil, taşınması gerçekleşeceği açıklanmıştı.

O dönemde YENİDÜZEN’e bilgi veren dönemin İskele Kaymakamı Ahmet Cenk Musaoğulları, özel sit alanı içerisinde bulunan ve haklarında yıkım kararı çıkan 2 işletme de dahil toplamda 9 işletmenin Dipkarpaz’da Polatpaşa Mahallesi olarak bilinen bölgeye taşınacağını açıklamıştı.

Musaoğulları, Kaymakamlık olarak söz konusu işletmelerin özel sit alanı dışındaki 39.5 dönümlük alan içerisine taşınmaması için yer ayırdıklarını da kaydetmişti.