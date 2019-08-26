6 ilçede, 43 bet ofisi, onay bekleyen, 30’u aşkın ‘Sanal bahis ofisi’ başvurusu

Fehime ALASYA

Altı ilçede, 5 bahis şirketine ait faaliyet gösteren 43 bet ofisinin yanı sıra, onlarca ‘SANAL BAHİS’ başvurusu ise Spor Dairesi Piyangolar Birimi dosyalarında onay bekliyor…

Polisin izinsiz şekilde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle ‘sanal bet’ ve ‘kaçak bahis’ siteleri ne yönelik operasyonları sürerken, ‘Online bet oyunları’nın yasallaşması gerektiği yönündeki haberlerin basına yansıması kafaları karıştırdı.

‘Online betin yasallaşması’ yönünde basında yer alan bazı haberler üzerine YENİDÜZEN’e konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu yönde bir gündemleri olmadığını ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Amcaoğlu, bu konuyla ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmadığını belirtti.

Basına yansıyan haberlerde online betin yasallaşma süreci için adada çok geç kalındığı ifade edilirken, bu yönde çalışan kayıt dışı şirketlerin önünün yasalarla açılması gerektiğine dikkat çekildi.

5 müşterek bahis şirketi Niccosia betting, Hititbet, World star, Cyprus Sporting Clubs ve Larsen Teknoloji Bettin’in yasal olarak 45 bet ofisinden 43’ü faaliyette.

‘Online betin yasallaşması’ yönünde basında yer alan bazı haberler üzerine YENİDÜZEN’e konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu yönde bir gündem olmadığını kaydetti: “Konuyu hiç konuşmadık bile”

En fazla Lefkoşa’da…

Faaliyette olan 43 bet ofisin bölgelere göre dağılımında Lefkoşa ve Girne başı çekiyor.

En az bet ofisi ise Güzelyurt’ta…

Bet ofislerinin bölgelere göre dağılımında; Lefkoşa’da 14, Girne’de 13, Mağusa’da 11, İskele ve Lefke’de 2 ve Güzelyurt’ta ise 1 tane bet ofisi çalışır durumda.

Onaylanmayı bekleyen 30’dan fazla başvuru…

Yürürlükte olan 43 bet ofisi yanında, sanal bahis ofisi açmak için onlarca başvurunun ise Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nde dosyalarda onaylanmayı beklediği öğrenildi.

Amcaoğlu: “Konuyu hiç konuşmadık bile”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ise bu yönde yapılan haberlerle ilgili hiçbir bilgisi bulunmadığını dile getirerek, ‘itibarlı değil’ olarak nitelendirdi. Şans oyunlarının Maliye Bakanlığı’na bağlı olduğunu söyleyen Amcaoğlu, bet ofislerinin ise Spor Dairesi bünyesinde olduğunun altını çizdi.

Amcaoğlu, bu konuyla ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmadığını belirtti. Gündemlerinde bu yönde bir hareketlilik olmadığını kaydeden Amcaoğlu, “Bazı haberler, sanki bizim ağzımızdan alınmış gibi lanse ediliyor ama biz bu konuda görüş bile belirtmedik, bu konuyu hiç konuşmadık bile.” dedi.

Basına neler yansımıştı?

Basına yansıyan haberlerde Online betin yasallaşma süreci için adada çok geç kalındığı ifade edilirken, bu yönde çalışan kayıt dışı şirketlerin önünün yasalarla açılması gerektiğine dikkat çekilmişti.

Haberlerde ayrıca online betin yasallaşması durumunda ülke ve devletin kazancının artacağından söz ediliyordu.

Uzaktan oynatılan ve müessese olmadan elektronik cihazlar vasıtası ile kumara iştirak eden online bahislerin, birçok ülkede gözbebeği bir sektör olduğu, ülkemizde ise hak ettiği değeri bulamadığı anlatıldı.

Kumar oyunlarında en karlı olan ve giderlerin en az olduğu bölümün, online oyunlar olduğu ve bunun yasalaştırılmaması nedeniyle devlet ile sektörün çok büyük kaybı olduğu anlatılırken, devletin gerekli hamleleri yapması halinde büyük kazanç elde edeceğini, sektörün de önünün açılacağı kaydedildi.

Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na aykırı

Tüm bunların gölgesinde ise ülkede izinsiz şekilde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle polis tarafından ortaya çıkarılan ‘sanal bet’ ve ‘kaçak bahis’ siteleri ise hızla yayılıyor.

Poliste, Mali Suçlarla Mücadele Ekipleri’nin dosyasına “yasa dışı sanal bet” operasyonu olarak geçen kayıtlarda, iş yerleri veya dairelere yapılan baskınlarla, birçok kişi, ülke üzerinden yurt dışındaki kişilere bahis oynatıp, finansal destek sağladıkları öne sürülerek tutuklanarak mahkemeye çıkarılıyor.

Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na aykırı hareket etme suçundan tutuklanan zanlıların, bilgisayarlar, hesap numaraları ve banka kartlarına polis el koyuyor.

Sanal bet oynatanların özellikle üniversite öğrencilerini çalıştırmayı tercih ettiği belirtiliyor. Aldığı ihbarları değerlendiren polis, söz konusu adreslere baskın yapıyor.