6 günde 496 uçuş gerçekleşti

BUGÜN 83 SEFER YAPILACAK… 1 Haziran Cuma gününden itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle Ercan’da 6 günde toplam 496 uçuş gerçekleşti. Hava trafiğinde bugün 83, Cumartesi 89, Pazar günü ise 93 uçak seferi yapılacak.

Ayşe GÜLER

Ercan Havaalanı’nda ‘bayram’ yoğunluğu sürüyor.

1 Haziran Cuma gününden itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle Ercan’da 6 günde toplam 496 uçuş gerçekleşti.

Hava trafiğinde bugün 83, Cumartesi 89, Pazar günü ise 93 uçak seferi yapılacak.

Böylelikle 1 Haziran ile 9 Haziran arasında 751 uçak geliş-gidiş gerçekleştirecek.

Kamuda 3 Haziran Pazartesi ve 7 Haziran Cuma gününün tatil verilmemesine rağmen hava

trafiğindeki yoğunluk gün gün resmi kayıtlara geçti.

Bayram tatili nedeniyle uçak biletleri fiyatları yükselse de bu durum sefer sayılarına yansımazken, binlerce yolcu Ercan’a giriş-çıkış yaptı.

ERCAN’IN BAYRAM YOĞUNLUĞU 1 Haziran Cumartesi: 92 sefer

2 Haziran Pazar: 90 sefer

3 Haziran Pazartesi: 79 sefer

4 Haziran Salı: 73 sefer

5 Haziran Çarşamba: 79 sefer

6 Haziran Perşembe: 73 sefer

7 Haziran Cuma: 83 sefer

8 Haziran Cumartesi: 89 sefer

9 Haziran Pazar: 93 sefer

Rekor, 1 Haziran’daydı…

Kamuda tatil verilmese de bayramı hafta sonu ile birleştiren vatandaşlar uzun bir izin dönemi yapmış oldu.

Ercan’da en fazla yoğunluk 1 Haziran’da yaşandı.

Söz konusu tarihte 45 geliş, 47 de gidiş olmak üzere havayolu şirketleri toplamda 92 uçuş gerçekleşti.

Bayramın ilk günü 73 uçuş

Arife günü olan 3 Haziran’da ise Ercan’da 79 sefer yapıldı.

Bayramın ilk günü arife gününe göre az da olsa düşüş yaşansa da 73 gün uçak seferi düzenlendi.

İkinci günü sefer sayılarında az da olsa kıpırdanma yaşandı, havayolları gidiş-geliş olmak üzere 79 uçak seferi yaptı.

Uçuşların son 3 günü…

Ercan’daki yoğunluk diğer günlerde de sürecek.

Buna göre; bayramın son günü olan 6 Haziran Perşembe günü 73 uçak seferi yapıldı.

7 Haziran Cuma günü 83, 8 Haziran Cumartesi günü 89, 9 Haziran Pazar günü ise 93 uçuş olacak.