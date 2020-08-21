6 gün tutukluluk aldılar

Demirhan Polis Karakolu’nun hücresine yerleştirilirken tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı U. S. U. ve mesele ile ilgili zanlılar dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç, zanlılar U. S. U. ve K. S.’nın kanunsuz uyuşturucu madde sentetic cannabionid alma, verme ve tasarrufu suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlı U. S. U’nun 12 ağustos tarihinde, trafik kazası yaptığı için arandığını ve 18 ağustos’ta yakalandığında hücreye konulacağı sırada üzerinde uyuşturucu madde çıktığını anlattı.

Polis, zanlının Demirhan Polis Karakolu’nun hücrelerine yerleştirilmeden önce yapılan üst aramasında tasarrufunda ameliyat eldivenine gizlenmiş 22 gram ağırlığında sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı.

Sevinç, zanlının konu maddeyi zanlı K. S.’den aldığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının, uyuşturucu maddeyi yaklaşık 2 hafta önce zanlı K. S.’nin ikametgâhında paketlediğini ve zanlı K. S.’ye bir miktar içmesi için verdiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini bu bağlamda, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına 6 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.