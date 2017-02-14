6 gram uyuşturucu, 2 tutuklu

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 18 yaşlarındaki T.T. ile M.Ş. isimli iki kişi tasarruflarında toplam 6 gram ağırlığında kanunsuz uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Tiker ile M.Ş. aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Polisi görünce cebindeki uyuşturucuyu yere attı...

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Kavaz, zanlı T.T.’in 12 Şubat tarihinde Mağusa’da tespit edildiğini belirterek, zanlı T.T.’in polisi görmesi üzerine cebindeki 3 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığını açıkladı. Zanlı M.Ş.’in ise zanlı T.T.’in yanında bulunmasından dolayı üzerinde arama yapıldığını belirten Kavaz, yapılan aramada zanlı M.Ş.’in 2 ayrı kağıda sarılı toplam 3 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Kavaz, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı T.T. ile M.Ş.’in tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.